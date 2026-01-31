我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本

記者黃國樑╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本共同社報導，29日晚上9點半前後，東京都台東區東上野的路上有3名日本籍和2名中國籍共男女5人被3人團夥搶走裝有現金的行李箱。根據東京警視廳指出，其中裝有共4.2億日圓(約1902.4萬人民幣，275萬美元)。

報導稱，數小時後，羽田機場停車場一名攜帶裝有1.9億日圓(約860.6萬人民幣，124.5萬美元)拉桿箱的男子報警表示自己被噴灑催淚噴霧。錢財未被搶走。兩起案件的3人集團都已逃逸，警視廳認為兩案相關，將以涉嫌搶劫等為由展開調查。

東京警視廳等稱，兩起案件的受害者都表示原計畫把現金從羽田機場帶去香港。

對此，中國駐日本大使館微信公眾號上指出，1月29日晚，1名中國公民在東京上野附近遭到催淚瓦斯襲擊，其與4名同伴所持行李箱被劫走。此案疑犯仍在逃。使館所稱的中國公民人數與共同社報導略有差異。

但中國駐日本大使館稱，已向日本警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。大使館並再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

共同社報導，被搶的5人年齡在20多歲至40多歲不等，他們表示在將3個裝有現金的行李箱裝進乘用車時，其中40多歲的中國男性被噴灑疑似催淚噴霧的液體，3個箱子均被搶走。同一時段在附近路上，一輛汽車撞到一名50多歲路人後駛離現場，警視廳認為是3人團夥搶劫後又肇事逃逸。

報導稱，被撞路人為輕傷，一輛藍色微型車被遺棄在附近。據稱，3人團夥中一人身高約170公分，身穿黑色外套和長褲，頭戴黑色針織帽。

而該案發生約3小時後的30日凌晨0點10分左右，在東京都大田區的羽田機場第3航站樓第5停車場3樓，一名50多歲日本男性報警稱「遭人噴灑催淚噴霧」。報導稱，男子下車時，一輛白色汽車駛近，後座一名二、三十歲男子喊了一聲引起注意後噴射催淚噴霧。男子一夥為3人，未搶奪財物便駕車離開。

報導稱，台東區東上野的案發現場位於JR禦徒町站附近，周邊高樓林立。現場拉起警戒線，警員緊急確認情況並疏導交通。居住在附近的50多歲女性面露驚恐之色說：「周邊是珠寶街，此前也發生過搶劫案。發生這樣的案件好可怕。」

日本 大使館 微信

上一則

山東女2次流產切除輸卵管 男方分手後索聘金 法官這麼判

下一則

上海餐廳黃仁勳同款套餐賣爆 座位成打卡點熱點

延伸閱讀

路透：日相高市盼大選勝利 增加對抗中國籌碼

路透：日相高市盼大選勝利 增加對抗中國籌碼
米倉涼子涉違麻藥取締法被函送 東京檢方不起訴

米倉涼子涉違麻藥取締法被函送 東京檢方不起訴
2名中國人在內5男女東京被搶走4.2億日圓 中使館再籲近期避免前往日本

2名中國人在內5男女東京被搶走4.2億日圓 中使館再籲近期避免前往日本
超越日本 加州重返全球第4經濟體

超越日本 加州重返全球第4經濟體

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫