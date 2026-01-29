英相自豪創造歷史 率60人經貿團抵中 喊話：一起幹事兒

我的頻道

中國新聞組／北京29日電
英國首相施凱爾（中）28日傍晚抵達北京，開始對中國進行為期四天訪問。（新華社）
緊接在愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人之後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨日下午抵達北京，展開為期四天對中國的訪問，預計今天會見中國國家主席習近平、總理李強；這是英國首相八年來首次訪華，施凱爾率龐大經貿團隨行，計畫重啟中英「黃金時代」的商業對話機制，施凱爾自豪「正在創造歷史」；英國駐北京大使魏磊（Peter Wilson）也在吹風會上以中文表示，「（兩國）要一起幹事兒」。

BBC報導，施凱爾在飛機上表示，希望採取「全面且連貫」的對北京政策，避免兩國關係「從黃金時代驟降至冰河時代」，此次訪問將為「國內」民眾帶來好處。路透報導，施凱爾向陪同他出訪的商界領袖說，「他們說政治上八天很長，試試八年吧，因為距離英國首相上次踏上中國土地已經八年。所以，你們正在創造歷史。」

據悉，英國商業和貿易大臣凱爾隨同訪中，近60名英國商界、文體界的代表團隨行，不過外交大臣古柏未同行，紐時分析，這表明此行政治議題讓位於對經濟投資的訴求，匿名英國官員指，黎智英、人權、安全等問題會被提及，但不會成為重點。

第一財經報導，英國駐華大使魏磊表示，英方希望以「穩定局面、建立機制、務實行動」的方式推動雙邊關係，將雙邊關係推向新高度；魏磊特地用中文形容這種實際的、前瞻性的路徑為：「一起幹事兒。」

2026年開始，中國就迎來一波外國高層「訪華潮」，包括烏拉圭總統奧爾西、芬蘭總理歐爾波、加拿大總理卡尼、南韓總統李在明、愛爾蘭總理馬丁。英國首相施凱爾，加上去年底的法國總統馬克宏、西班牙國王費利佩六世和德國外交部長瓦德福，G7國家高層就來了四位，觀察者網引述路透的文章指出，「川普執政一年後，『轉向中國』戰略加速推進」。

一年過去，許多曾經對華不友好的國家，如今正「轉向」中國；報導指出，當川普帶著長期奉行的「美國優先」政策重返白宮時，許多人認為這將為中國經濟帶來衝擊。然而一年後，中國緩和與其他貿易夥伴的關係，並實現創紀錄的貿易順差。

但美國布魯金斯學會的外交政策研究員帕特里夏金不認同，聲稱美國盟友和夥伴對美國的不信任，並不意味著他們對中國的信任，「目前，與川普政府的極端言論和行動相比，中國可能顯得更加克制或務實，但北京的實際行為並不令人放心」。

英國首相施凱爾（中）28日傍晚抵達北京，開始對中國進行為期四天訪問，中國財政部長藍佛安（右一）接機，也延續北京方面近期迎接西方外賓的高規格模式。（新華社）

