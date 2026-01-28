我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相施凱爾訪華第1餐吃這家網紅餐廳 葉倫也去過

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

美國「斬殺線」熱議 浙江官媒：對留學「祛魅」更需理性

中國新聞組／即時報導
中共浙江省委宣傳部發文稱，外界對留學「祛魅」之餘更需理性。（路透資料照）
中共浙江省委宣傳部發文稱，外界對留學「祛魅」之餘更需理性。（路透資料照）

中國近期熱議美國「斬殺線」，意指該國中產階級一旦生活出現變故、越過某道貧困線就極難翻身，將陷入經濟危機，因此許多關於「留學無用論」、有企業家稱「絕不用海歸派」再引話題。浙江省委宣傳部發文稱，外界對留學「祛魅」之餘，更需理性。

文章提到，當下的中國「天宮遊寰宇、蛟龍探深海」，更需「聚天下英才而用之」，海外留學依然是高層次拔尖人才成長的重要途徑之一。「海歸」們用創新實踐詮釋著「學以報國」的深刻內涵，為各行業發展注入新活力。  

但隨著中國日益開放，留學生群體愈來愈龐大，其中也出現了一些問題。如境外間諜情報機關人員拉攏留學生，將他們發展成間諜人員，潛伏到政府部門、高校、企業，為國外竊取情報。

另外，國外一些學校以留學為名輸出了不少「水碩」，更有甚者，通過留學中介機構辦好手續，只是在國外「野雞大學」待個1、2年，混個學歷就回國。這些「水」出來的留學生，其知識積累和能力水平可想而知。

該文提到，當下，中國輿論對留學生的評價不乏偏見，如「留學無用論」、「海歸貶值論」式消極渲染，也有「富二代留學」、「年薪百萬海歸」等片面敘事，或甚至是「崇洋媚外」等汙名化標籤，讓許多海外學子感覺自己「彷彿行走在灰色地帶」，既難以融入他鄉，又擔心不被故鄉理解和接納。

但任何一個群體只要人數足夠多，都會呈現多樣性，「對留學祛魅無可厚非，但需要理性看待留學生群體，不能因為少數極端案例就一竿子打翻一船人。」文章也強調，應要重視本土人才的培養，也要積極歡迎留學人員回國發展，讓每個人在公平、公正的環境中充分發揮才能，才是國家社會的發展之道。

留學生 間諜

上一則

險撞中國衛星效應？ Space X星鏈大規模降軌

延伸閱讀

他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障

他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障
美國丹麥啟動格陵蘭談判 丹麥挑明「1紅線外其餘可談」

美國丹麥啟動格陵蘭談判 丹麥挑明「1紅線外其餘可談」
川普喊併加拿大 聽聽就好

川普喊併加拿大 聽聽就好
揭「斬殺線」後 中博主再爆：在美陪讀媽媽 成色獵對象

揭「斬殺線」後 中博主再爆：在美陪讀媽媽 成色獵對象

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦