美國「斬殺線」熱議 浙江官媒：對留學「祛魅」更需理性

中共浙江省委宣傳部發文稱，外界對留學「祛魅」之餘更需理性。（路透資料照）

中國近期熱議美國「斬殺線」，意指該國中產階級一旦生活出現變故、越過某道貧困線就極難翻身，將陷入經濟危機，因此許多關於「留學無用論」、有企業家稱「絕不用海歸派」再引話題。浙江省委宣傳部發文稱，外界對留學「祛魅」之餘，更需理性。

文章提到，當下的中國「天宮遊寰宇、蛟龍探深海」，更需「聚天下英才而用之」，海外留學依然是高層次拔尖人才成長的重要途徑之一。「海歸」們用創新實踐詮釋著「學以報國」的深刻內涵，為各行業發展注入新活力。

但隨著中國日益開放，留學生 群體愈來愈龐大，其中也出現了一些問題。如境外間諜 情報機關人員拉攏留學生，將他們發展成間諜人員，潛伏到政府部門、高校、企業，為國外竊取情報。

另外，國外一些學校以留學為名輸出了不少「水碩」，更有甚者，通過留學中介機構辦好手續，只是在國外「野雞大學」待個1、2年，混個學歷就回國。這些「水」出來的留學生，其知識積累和能力水平可想而知。

該文提到，當下，中國輿論對留學生的評價不乏偏見，如「留學無用論」、「海歸貶值論」式消極渲染，也有「富二代留學」、「年薪百萬海歸」等片面敘事，或甚至是「崇洋媚外」等汙名化標籤，讓許多海外學子感覺自己「彷彿行走在灰色地帶」，既難以融入他鄉，又擔心不被故鄉理解和接納。

但任何一個群體只要人數足夠多，都會呈現多樣性，「對留學祛魅無可厚非，但需要理性看待留學生群體，不能因為少數極端案例就一竿子打翻一船人。」文章也強調，應要重視本土人才的培養，也要積極歡迎留學人員回國發展，讓每個人在公平、公正的環境中充分發揮才能，才是國家社會的發展之道。