張又俠七罪落馬 BBC：定調政治混合腐敗 軍報：反腐挖到天花板

中國新聞組╱北京28日電
中共中央軍委副主席張又俠落馬，學者認為中共21大的權力重組大戲已經開場。(路透)

中共中央政治局委員、軍委副主席張又俠和中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立因涉嫌「嚴重違紀違法」落馬。這位75歲的解放軍最高現役將領、習近平的「紅二代」陝西老鄉突然倒台，讓最了解中國政治人士也震驚。

BBC中文網報導，這起事件代表自2022年中共20大後的中央軍委7人核心領導層已有5人出局，目前僅剩習近平和新晉軍委副主席張升民兩人。曾與張面對面會談的前美國國安顧問沙利文向紐約時報表示，習近平「對一個與自己有如此長期關係的人下手，這令人震驚，也引發許多疑問」。

關於張又俠下台原因眾說紛紜，中國官方公開理由在「解放軍報」25日社論中，包括張又俠和劉振立的「七宗罪」：嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託；嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題；嚴重影響軍委班子形象威信；嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎；對軍隊政治建設、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞；對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

相比之下，三個月前何衛東落馬時為「五宗罪」，且措辭和定性都要比張又俠弱得多；最顯著的差異在於「軍委主席負責制」的相關表述。去年對何衛東、苗華的表述是「破壞軍委主席負責制」，而對張又俠則在「破壞」，還加上「嚴重踐踏」的表述。

此外，對於何衛東、苗華，官方定性是「嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任」，對於張又俠和劉振立，則在這句話後多了兩個字，「嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任重託」。

第三條，何衛東、苗華「嚴重損害部隊政治生態」，而張又俠和劉振立則「嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題」。

這句話將張又俠的問題明確定義為「政治和腐敗問題」的混合體，且「政治」排在「腐敗」之前。也有觀點認為，張又俠落馬的核心原因是權力博弈，而非單純腐敗。

「解放軍報」社論還罕見地回應了「反腐越反越腐」的質疑，辯稱不是「越反越腐」，而是「越挖越深」。但挖到張又俠，已經是挖到了天花板——他已是中國地位最高的軍人。

此外，此事件也象徵「紅二代」世交神話破滅。畢竟張又俠曾被視為習近平在軍中最核心的盟友。

中共中央軍委副主席張又俠(中)被查落馬，震撼各界。圖左為早前已落馬的中央軍委前副主席何衛東，圖右是已被查的前國防部長李尚福。(路透)

習近平 解放軍 中共

