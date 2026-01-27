張又俠落馬 解放軍報：身分沒有豁免權 功勞不是抵罪券

我的頻道

記者林則宏╱綜合報導
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，解放軍報26日於頭版發文稱「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。(美聯社)
中共中央軍委副主席張又俠落馬後，解放軍報26日於頭版發文稱「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。(美聯社)

中國國防部24日宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查，解放軍報26日再於頭版發文稱，「人民軍隊不容腐敗玷汙，反腐肅貪的鬥爭必將進行到底」，並強調「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」，反腐敗絕對不能慈悲，「少數腐敗分子掀不起什麼風浪」。

解放軍報這篇題為「永遠吹響『衝鋒號』」的文章特別提及被稱為「共和國反腐第一案」的「劉青山、張子善案」。1951年11月，中共河北省第三次代表會議揭露劉、張罪行。劉青山被捕前任中共石家莊市委副書記，張子善被捕前任中共天津地委書記。兩人後被判處死刑。

文章稱，劉張兩人是歷經土地革命、抗日戰爭、解放戰爭洗禮的「老革命」，因貪汙腐化、蛻化變質，被公審嚴懲。針對此案，毛澤東當年曾表示，「黨紀國法面前，身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外」。

解放軍報這篇長文除列舉中共黨史數宗反腐案例，並指出進入新時代，中共中央總書記習近平以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，以「刮骨療毒、壯士斷腕」的堅定決心，將全面從嚴治黨、正風肅紀反腐推向新高度。一批隱藏很深的「老虎」連根拔起，眾多啃食群眾和官兵利益的「蒼蠅」被嚴厲懲處，反腐力度之大、堅決之堅、成效之顯前所未有。

文章甚至提及，幾年前，共軍某部風氣不純，導致部隊戰鬥力受到影響，多次在演習中「掉鏈子」。「去腐越快，隊伍越純；生肌越快，勝戰越近。這種『去腐—生肌—勝戰』的良性循環，讓解放大軍在短短三年內橫掃千軍，推翻國民黨反動統治，迎來新中國的誕生」。

解放軍報並重申習近平對中共全黨提出的警示：「面對依然嚴峻複雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須永遠吹衝鋒號」「反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。

文章最後強調，「當前，反腐敗鬥爭越是向縱深推進，越需要我們保持清醒頭腦：反腐是大勢所趨、軍心所向，少數腐敗分子掀不起什麼風浪。如今，黨中央的決心堅定不移，我軍肌體不斷純潔，只要我們堅定信心，一步不停歇、半步不退讓，就一定能取得反腐敗鬥爭的最終勝利，強軍事業就一定能成功」。

