「腐敗愈挖愈深」 解放軍報批張劉嚴重破壞信任

中國官方24日宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立因嚴重違紀違法，對兩人立案調查。中共 「解放軍報」25日評論，兩人嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏軍委主席負責制，並指全軍兵官要堅決擁護中共中央決定，在思想與行動上與「以習近平 同志為核心的黨中央」保持高度一致。

中央社報導，中共「解放軍報」25日在頭版發布社論，指出對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍。鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就絕不姑息的堅定立場。

社論表示，堅決查處張又俠、劉振立，「是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義」。全軍官兵要堅決擁護中共中央決定，自覺在思想上、政治上、行動上與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致，堅決聽從中共中央、中央軍委和習近平指揮，確保部隊高度集中統一和純潔鞏固。

社論提到張又俠與劉振立落馬的原因，指兩人身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

社論表示，依紀依法查處張又俠、劉振立，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。

社論還說，當前腐敗問題集中查處不是愈反愈腐，而是愈挖愈深。堅信在「以習近平同志為核心的黨中央」堅強領導下，人民軍隊必將掃除一切消極腐敗現象，始終成為中共和人民完全可以信賴的「英雄部隊」。

社論表示，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制。

在這波共軍高層動盪之下，目前中共中央軍事委員會七人的領導班子，已有五人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民兩人。