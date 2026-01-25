新聞透視／流言成真 習抄家張劉二人 解放軍走向「三期疊加」

都以為是驚悚的流言，誰料很快有了驚人的證實。中共 中央軍委兩巨頭，軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，被指涉嫌嚴重違紀違法，已決定立案審查調查。這一消息有強烈的政治震動，即時成為民間熱搜頭題，未來則令解放軍 軍事系統出現特殊的三期疊加。

今次張又俠、劉振立落馬消息的公布，有三大特點，一是由中國國防部 以「涉軍問題」的形式主動發布，再交由各官媒引用發布；二是張又俠和劉振立同獲「涉嫌嚴重違紀違法」的指控，這是重要人物出現重大問題的標準化指控；三是明確今之辦二人的是中共中央，這主要是因二人的職位，張以中央軍委副主席和中共中央政治局委員之職，是中共和國家、軍隊領導層的核心成員，劉以聯合參謀部參謀長的職務，是軍隊作戰指揮體系關鍵崗位的關鍵人物。

張劉二人落馬，以其層級和職位，本來應密不透風的，所以提前三天出現流言，絕大多數人都不敢相信。那流言的主要內容，是說張又俠和劉振立，是在19日被「帶走」的，同日被帶走的共17人，另一位是前中央軍委辦公廳主任、後任國防大學政委的鐘紹軍。

進一步說法更驚悚，說張又俠、劉振立和鐘紹軍，都是夫婦二人同時被帶走，又有說同時有抄家的動作。還有據信是前高級將領女兒說，張又俠兒子，現任陸軍研究院副師級研究員的張申，和張又俠的前大秘書王向龍，也被同時帶走。這兩個說法如屬實，都意味案情非同小可。

中國國防部主動發布張劉二人落馬消息，當然不是因為有流言要證實，前軍委副主席何衛東、前軍委委員苗華的流言傳得更長時間，也是最後一刻才說。這回公布時間和方式，可能與二人關鍵職位有關，還可能是軍中即時反應，須快刀斬亂麻。

據說23日上午，解放軍以上在職和離退休幹部，臨時傳達中共中央軍委文件，主要公布張又俠的基本問題。這些問題可以相信的有幾個關鍵詞，結黨營私、巨款賣官、政治小團夥、工作懈怠、嚴重失職，家人管束不嚴。

但因何在此時此刻抓張又俠、劉振立，被認為有三種可能，一是被抓進去的何衛東、苗華，不肯束手待斃，咬出張又俠、劉振立要命問題，別忘了何衛東是偵察兵出身；二是一年到頭，盤點算帳露出馬腳，如不知真假的200億人民幣軍購大案；三是說一名已抓了三年的中央部委正部級官員，突然開口供出新案情。

這些說法聽聽就好，較可信是中共中央軍機關報「解放軍報」每天一篇王牌欄目「強軍論壇」，24日這天標題是「當好黨性原則的護衛者」，開篇即引用習近平在中共中央政治局民主生活會上的講話，說領導幹部「要堅持黨性原則，是非分明、敢於鬥爭，在重大問題、原則問題上「旗幟鮮明」。

在張劉等人落馬後，由於二人，一人實際主持中央軍委工作，一人直接分管作戰指揮體系，不可能輕易動他們，但事前又要防止出大事，所以事前的管控，可能部署了不只幾天，在19日張劉等人被抓前，特別是中央軍紀委擴大會召開之時的16日，相信他們已提前被「控制」。

現在關鍵的不是張劉等人的後話，而是解放軍的後續狀況如何，這可以由「三期疊加」來預測，即「政治整肅期」、「體系重建期」、「戰建備任務強化期」。簡單解說，「政治整肅期」主要以肅清張又俠、劉振立再加上何衛東和苗華的政治、軍事流毒為主，可能是全軍性政治清理運動；「體系重建期」的核心，是重建中央軍委領導體系、重建解放軍作戰指揮體系。前兩期都跟人事有關，第三個期則是技術性的，所謂「戰建備」，就是著名的「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」，戰即實戰化演訓，建即現代化武器與體系建設，備即軍事鬥爭準備。這叫三位一體，聚焦打仗。