中企被歐盟列高風險供應商 中國商務部堅決反對歧視

歐盟 近日發布文件，強制要求成員國在能源、交通、ICT服務管理等18個關鍵行業排除所謂「高風險供應商」。此舉被普遍視為針對中國公司，中國商務部 新聞發言人何詠前22日在回答有關提問時說，中方對此表示嚴重關切。

新華社報導，何詠前表示，中國企業長期在歐洲依法合規經營，為歐洲民眾提供了優質的產品和服務，有力促進了歐洲電信和數位產業發展。然而，歐盟卻在毫無事實依據的情況下，將部分中國企業列為高風險供應商，限制中國企業參與5G建設。我們堅決反對歐方對中國企業的歧視 行為和將經貿問題政治化、泛安全化的錯誤做法。

「我們認為，歐方使用非技術性標準強行限制，甚至禁止企業准入，不僅嚴重妨礙公平競爭，嚴重扭曲市場，而且損人不利己，是在自造風險，威脅數字產業的供應鏈安全。」何詠前說，我們敦促歐方在網絡安全方面堅持技術中立原則，切勿阻礙中泛化安全，在保護主義的道路上越遠，越遠、越遠。中方將密切關注歐方相關動向，一旦歐方對中國企業採取歧視性舉措，中方必將堅決採取措施，堅定維護中國企業的合法權益。

歐盟委員會針對修訂「歐盟網絡安全法」一事提出這一措施，也沒有點名任何公司或國家。

不過，歐洲已經在加強針對中國技術的審查。德國已任命一個專家委員會，重新評估對華貿易政策，並禁止在未來的6G電信網絡中，使用中國零部件。

美國2022年禁止審批華為及中興通訊的新電信設備，並敦促歐洲盟友效仿這一做法。