我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳罕談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

媽媽建空殼公司？車銀優爆逃稅200億「史上天價」

港媒：英相施凱爾29日起訪華3天 造訪北京、上海

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
港媒報導，英國首相施凱爾將於29日起訪問中國3天，造訪北京、上海兩地。(歐新社)
港媒報導，英國首相施凱爾將於29日起訪問中國3天，造訪北京、上海兩地。(歐新社)

英國政府近日批准中國在倫敦興建在歐洲最大的大使館，被視作為英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問中國鋪平道路。港媒「香港01」引述消息人士稱，施凱爾將於29日起訪問中國3天，造訪北京、上海兩地。

據報導，消息人士表示，施凱爾即將29日中午抵達北京、進行訪問，翌日晚再前往上海，其後於31日晚結束訪華行回國。

不過日媒共同社21日晚則獨家報導指，施凱爾在結束訪華後，擬於31日對日本首次訪問。 

路透21日引述消息人士表示，英國政府最快23日公布施凱爾訪華行程。中英雙方目前都尚未發布施凱爾訪問的消息。如果成行，他將是自2018年以來首位訪問中國的英國首相。

路透指出，施凱爾訪問北京時，雙方將重啟「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）商業對話，中國總理李強將出席，預計滙豐控股、英國生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）等多家英國企業，以及中國銀行、國藥集團、比亞迪等中方企業將出席對話。

報導指出，由於批准興建使館的決定是最近才做出，訪華其他內容仍在敲定中。

針對施凱爾本月是否訪問北京，中國外交部發言人郭嘉昆21日回覆媒體提問並未證實，但表示當前國際形勢動蕩不安，中英作為安理會常任理事國，加強交往合作，無疑符合兩國和世界利益。

就施凱爾訪華，星媒聯合早報引述北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建分析，中英雙方對於一場高層互動都有需求。

崔洪建提到，英國長期以來是和美國站得最近的一個歐洲國家，「但美國加徵關稅，並沒有考慮和英國的所謂特殊關係」。站在北京的角度，他分析，英國是聯合國安理會常任理事國，如果中英關係得到改善，一定程度上也意味著中國和西方國家的關係有了更多積極進展。

施凱爾 李強 比亞迪

上一則

眼神給出去 「性商教母」周媛開課賺千萬

延伸閱讀

川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服

川普為取格陵蘭施壓 英相施凱爾：不會屈服
中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相據報計畫下周訪問北京

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相據報計畫下周訪問北京
川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖

川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖
彭博：川普與歐洲鬧翻 有助中國提振出口

彭博：川普與歐洲鬧翻 有助中國提振出口

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了

華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了