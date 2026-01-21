因應AI用電需求 中推5年5兆強韌電網 瞄準3大領域

中國近年積極建設電力設施；圖為新疆的太陽能發電機組。（新華社）

為因應全球競逐AI 等新興產業發展下龐大的電力需求，未來五年（2026-2030年），中國國家電網和南方電網總投資將逼近人民幣5兆元（約7182億美元），較「十四五」投資大增七成以上，年均投資近人民幣1兆元，重點投向特高壓輸電、配網升級和數智化轉型三大領域。

高盛 報告指，至2028年後AI與資料中心耗電需求爆發，將進一步提高中國智慧電網建置的迫切性。

據中國國家電網發布，投資主要用於新型電力系統建設，將進一步鞏固「西電東送、北電南供」能源輸送網，加快特高壓直流外送通道建設，推動跨區跨省輸電能力較「十四五」末提升超過三成，並實施「人工智慧+」方案，強化電網數位賦能。

分析機構認為，兩大電網近人民幣5兆元的投資，將形成全產業鏈拉動效應，特高壓、主網設備、配網升級等板塊將直接受益。中泰證券指出，國家電網將以擴大有效投資，帶動新型電力系統產業鏈供應鏈 高品質發展。

高盛報告稱，綠色轉型、智慧電網、電動車、AI及「西電東送」等需求，預計今年中國特高壓領域將領先成長，隨後重點將切換至智慧電網與配電網建設。

另一方面，中國電力行業近日引起關注，因其拋出兩個以兆計數據。一是過去一年中國全社會用電量突破10兆千瓦時（度），達到10.4兆千瓦時，同比增長5%。這用電量在全球單一國家中首度達致，形象點說是歐盟、俄羅斯、印度、日本四個經濟體年用電量的總和，被國際媒體稱為「電力帝國」。

另一大數據是說未來，國家電網公布其新五年規畫，未來五年其固定資產投資預計達人民幣4兆元，較上一個五年規畫的五年投資增長四成。這一宣示被稱為電力系統的「4萬億大投資」，又被拿來與當年溫家寶的「4萬億大投資」相較，說當年一個國家的大投資額度，現在一個公司就要拿出來，當然震撼。

這兩大數據掀起熱議。有關用電量「突破十兆、全球第一」，不難解說，是因用電量一直被視為經濟風向球，一是製造業全球最大，還有內部競爭的快馬加鞭生產，此外新科技如人工智慧、大數據等都有驚人用電量。但10年間用電量從5兆度升到10兆度，在全球主要經濟體中絕無僅有。

這就帶來問題，即已有全球第一用電量，還需要「4萬億大投資」嗎？何況提出這一投資額的只是國家電網。其官方回應是「擴大有效投資帶動新型電力系統產業鏈供應鏈高質量發展」，令人似懂非懂。專家透露，大投資不是建電網那麼簡單，而是有個「質能網」新定義，要建立全新能源系統。

質能網就是以新物質作為能源載體，建設能實現能源開發、多元儲能、智能調度與跨區輸送的新型能源基礎設施網路。物質載體包括利用氫氣、氨、生物質如木材和農廢物等固體或氣體載體，儲存和運輸能量，能量形態又主要指電能，要透過電網進行輸送和調度。此構想先震動能源界，再撼動決策層。