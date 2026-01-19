中超越俄、躍中亞最大貿易國 「新三樣」市占穩步擴大

去年中國和中亞國家進出口額達1063億美元，超過俄羅斯，成為中亞最大貿易夥伴。圖為去年6月在哈薩克首都舉行的「中國－中亞峰會」，中國國家主席習近平（左三）與各國領袖合影。（新華社）

中國商務部昨日指出，2025年中國與中亞經貿合作取得長足發展，據中國海關統計，去年雙方貨物貿易進出口達1063億美元，同比成長12%。這是中國與中亞進出口總值首次突破1000億美元大關，使得中國首次躍居中亞各國第一大貿易夥伴，中亞占中國外貿比重進一步上升。

中亞國家包含哈薩克 、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克五國，中亞地區橫跨歐亞大陸，具地緣重要性。北京近年加強與中亞五國經貿合作，透過「一帶一路 」倡議，打造「中國—中亞—西亞經濟走廊」及「中國—中亞峰會」機制，雙方在能源、物流通道和安全等領域密切合作。

在此之前，俄羅斯 長期以來是中亞地區最大的貿易夥伴，過去五年是關鍵的變化期。儘管中國在許多年前就已成為個別國家（如土庫曼和烏茲別克）的最大貿易夥伴，但以整個中亞地區而言，中國正式全面超越俄羅斯成為第一是近年的事。

綜合外電報導，2021年中國與中亞五國的貿易總額突破500億美元，開始在總量上挑戰俄羅斯的地位。2323年至2024年，中國在哈薩克等大國的貿易占比顯著提升，進一步壓縮俄羅斯的影響力。至2025年，中國歷史性地成為中亞五國整體的第一大貿易夥伴，貿易總額首度超過千億美元。

針對中國與中亞經貿，中國商務部歐亞司負責人昨日指出，2025年在元首外交戰略引領下，中國與中亞國家全年貨物貿易進出口達1063億美元，同比增長12%，增速較上年提高六個百分點，連續五年成長。

具體來看，中國對中亞出口712億美元，年增11%，機電及高科技產品增長強勁，中國「新三樣」（電動汽車、鋰電池和太陽能電池）產品市占率穩步擴大。中國自中亞進口351億美元，年增14%，化工、鋼材及農產品等非資源類產品種類進一步豐富。

新型業態方面，中國—中亞跨境電商進出口保持快速增長，倉儲物流建設持續推進，跨境支付合作全面鋪開，中國—中亞貿易暢通合作平台已於江蘇南京正式掛牌運營，「絲路電商」成為促進貿易往來的高效橋梁。投資與貿易融合上，高品質共建「一帶一路」合作持續推進，一批互聯互通、裝備製造、綠色礦產、現代農業等領域的大項目加快實施，帶動擴大對中亞出口，並助力中亞國家產業升級與經濟振興。