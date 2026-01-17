互降電動車與農產關稅 加中協議內容與意涵一次看

加拿大總理卡尼(左)16日與中國國家主席習近平(右)在北京見面。(新華社)

加拿大 與中國16日達成加國調降中國電動車關稅 、中國調降加拿大油菜籽等農產關稅的協議。加國總理卡尼 這趟北京國是訪問，被視為川普對加拿大關稅與主權威脅的後遺症。

加中協議內容概覽

綜合紐約時報、加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，加拿大政府允許4萬9000輛中國電動車以6.1%的關稅稅率進入加國市場，回復到2024年加拿大對所有中國電動車加徵100%關稅之前的稅率。中國也將在未來3年內對加拿大汽車產業投入「可觀投資」。

中方則預計3月前把加拿大油菜籽的加徵關稅從84%降至 15%；北京也將自3月起取消對加拿大油菜籽粕、龍蝦、螃蟹與豌豆的關稅，至少到2026年底前不會復課。

中國也將調整現行政策，允許加拿大旅客免簽入境。

加中交惡、融冰始末

卡尼（Mark Carney）這周赴北京國是訪問並達成他口中「里程碑式協議」，象徵加中關係2018年跌至低谷後走向和解。當年加拿大應美國要求在溫哥華逮捕華為創辦人任正非之女、華為財務長孟晚舟，中方則以間諜罪逮捕加國兩公民，雙方關係急速惡化。美方2021年與孟晚舟達成協議允許她回中國，兩加國公民也隨之獲釋。

後來時任加國總理杜魯多（Justin Trudeau）2024年夏天追隨美國政策，宣布加拿大也對中國電動車加徵100%關稅。中方旋即對加國油菜籽啟動反傾銷調查，2025年3月對加拿大芥花油、油菜籽粕與豌豆加徵100%關稅，並對豬肉與海鮮產品課25%關稅，8月再對加拿大油菜籽種子課76%關稅。

卡尼2025年3月接替杜魯多出任總理，並在10月於韓國舉行的亞太經合會（APEC）期間與中國國家主席習近平 會面，是2017年以來兩國領袖首次正式會晤。卡尼當時稱雙方會面為「轉捩點」，並談及在美國打亂全球貿易秩序之際，建立新夥伴關係的重要性。

華府對加中協議態度

美國、加拿大與墨西哥預計今年稍晚將檢討「美墨加協定」（USMCA），各界關注白宮將如何回應這項加中協議。截至目前，美國總統川普似乎未感不安，甚至表示這是 「好事」。

川普在白宮告訴媒體：「這正是（卡尼）該做的事。簽署貿易協議對他來說是好事。如果能和中國談成協議，就該去做。」有報導稱，川普13日在一場會議上說只要能為美國人創造就業機會，他願接受中國企業在美國城鎮設廠。

但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）顯然對加中協議不滿，表示他認為加拿大將會後悔達成這項協議。

農民稱讚、汽車業跳腳 加國內反應兩極

薩克其萬省省長莫歐（Scott Moe）對協議表示歡迎。薩省是加國最大的油菜籽生產省，其次為亞伯達與曼尼托巴；曼尼托巴省省長基紐（Wab Kinew）告訴媒體：「加拿大西部，尤其我們曼尼托巴，一直尋求油菜籽關稅能撤除，現在看到進展實為好消息。」

但加國汽車業重鎮安大略省，省長福特（Doug Ford）抨擊對中國電動車調降關稅的決定，稱這將損害加國所有汽車製造商及行業相關的供應鏈；加拿大汽車零件製造商協會主席伏爾佩（Flavio Volpe）表示，他希望能在加中協議看到某些「護欄機制」。

華盛頓郵報指出，加拿大與中國達成協議，反映川普關稅大棒無差別對待盟友與對手的後遺症。川普還曾暗示可能動用「經濟手段」讓加拿大成為美國第51州，逼得加拿大與中國靠攏。

川普威壓下 加拿大戰略轉向？

川普關稅政策及挑釁加拿大主權，引發加國民眾憤慨。皮尤研究中心（Pew Research Center）去年7月一項民調顯示，59%的受訪加拿大人認為美國是最大威脅，認為中國是最大威脅者只有17%。

昨天發布的加、中兩國領袖會聯合聲明指出，雙方承諾推動加拿大-中國新型戰略夥伴關係。雙方重申對多邊主義承諾、支持聯合國在國際事務中發揮核心作用、維護和完善以世貿組織（WTO）為基礎的多邊貿易體系，加拿大也注意到中國所提的全球治理倡議（GGI）。

聲明中說，加拿大支持中國主辦2026年亞太經合會（APEC），並感謝中國支持加拿大申辦2029年APEC；中方對加方邀請中國領導人在雙方都適宜時機訪問加拿大表示歡迎。

紐時指出，卡尼16日在北京告訴媒體，相較於美國，中國已成為「更可預測 的合作夥伴，「我和習主席宣布，加拿大與中國正建立一個新戰略夥伴關係」。

卡尼去年競選期間曾表示，中國是加拿大面臨的最大安全威脅，但昨天他的態度轉變。批評者指卡尼正靠攏一個被加拿大安全部門指控干預國內政治的超級大國。

然而卡尼16日在北京的記者會卻說，加中如今「是一種反映當今世界現實的夥伴關係，是一種務實、尊重且以利益為基礎的互動」。

被問及中國的人權紀錄不彰時，卡尼表示加拿大在可能情況下，必須以務實態度來推動與中國的經貿協議，「我們要接受世界本來的樣子，而不是我們所希望的樣子」。