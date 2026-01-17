「不管風吹浪打 勝似閒庭信步」 中駐美大使謝鋒引毛詩談變局

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
駐美大使謝鋒在美國中國總商會馬年頒獎晚宴上發表主旨演講。（取材自國是直通車）
駐美大使謝鋒在美國中國總商會馬年頒獎晚宴上發表主旨演講。（取材自國是直通車）

中國駐美國大使謝鋒15日在美國中國總商會馬年頒獎晚宴上發表主旨演講，引用毛澤東詩詞「不管風吹浪打，勝似閒庭信步」談世界變局。

綜合看看新聞、國是直通車報導，謝鋒說，2026年剛剛過去了15天，世界就已經目睹了接連不斷的「黑天鵝」、「灰犀牛」，不穩定性、不確定性撲面而來。世界向何處去，人類面臨嚴峻選擇：和平還是戰爭、開放還是封閉、合作還是對抗、共贏還是零和。

謝鋒對總商會克服困難挑戰，積極服務在美中資企業，持續搭建中美商業交流橋梁，推進兩國互利合作表示充分肯定。引用毛澤東主席詩句「不管風吹浪打，勝似閒庭信步」，這是一種越是艱險越向前的自信和從容，更是一種搏擊中流、於變局中開創新局的遠見和勇氣，以此鼓勵中美工商界不畏艱難、發揚龍馬精神，直面挑戰，搶抓機遇，繼續為中美人民友好和互利合作發聲出力。

謝鋒針對當前「黑天鵝」、「灰犀牛」事件不斷，不穩定性、不確定性因素增多的國際形勢，強調了「三個不變」：

第一，不管國際風雲如何變幻，要和平、要發展、要合作的時代潮流不會改變；第二，不管中美關係如何演變，雙方合則兩利、鬥則俱傷的歷史邏輯不會改變；第三，不管外部環境如何變化，中國致力於高質量發展、高水平開放的戰略抉擇不會改變。

謝鋒表示，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是新時期中美正確相處的治本之道。中方對發展中美關係有誠意但講原則，在捍衛主權安全發展利益的大是大非問題上，沒有絲毫妥協餘地。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美處理台灣問題的唯一遵循。美方應與中方相向而行，以實際行動落實兩國元首釜山會晤重要共識，拉長合作清單，排除干擾障礙，推動中美關係穩定健康可持續發展。

美國中國總商會會員企業代表以及美工商界領袖、專家學者、媒體、友好人士等300多人參加晚宴。

