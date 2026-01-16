艾未未返國「揚中抑歐」 海外民運人士酸：回黨國母親懷抱多驕傲

我的頻道

中央社／香港16日電
中國異議藝術家艾未未。（路透）
據報導，多年前被視為中國異議藝術家的艾未未最近從歐洲返回中國後，發表了「揚中抑歐」的言論，立場的轉變除了引起他移居的德國輿論關注，近日也觸發海外民運人士及網紅熱議。

艾未未是中國著名詩人艾青之子，80年代曾旅居紐約，活躍於建築、藝術、影像和社會文化評論領域。90年代，他回到中國，卻因為經常發表批評政府的言論而備受關注，也曾因為參加維權活動而被捕。

2015年，他移居德國。

稍早前有報導表示，去年底，68歲的艾未未再度回到中國，其後他接受德媒訪問時，肯定了中國當前一些現況，相對地貶低歐洲一些實況，引起德國輿論關注。

根據中央社引述港媒的報導，除了德國輿論，艾未未的「揚中抑歐」言論近日也引起海外民運人士及網紅的熱議。

據報導，流亡美國的吳祚來在社交媒體平台嘲諷，「回到黨國母親的懷抱，多麼幸福多麼驕傲」；網紅王志安寫道，「艾未未回國，最直接的原因是最近一些年自己的一些親身經歷對西方的失望。他的回歸或許是一個象徵，意味着『燈塔』（美國）的熄滅」。

此外，「老民運」陳軍認為，艾未未的動機並不是一個有意義的討論方向，真正值得討論的是：他說的這些內容，在多大程度上是對現實的事實性描述，又有多少是屬於溢美之辭？

報導表示，去年12月，艾未未帶著17歲的兒子回中國探望母親，其後他在北京接受了德國柏林報訪問，他盛讚北京美食豐富、人情味濃厚，又指中國服務業發達和高效，並表示「中國從未追求擴張，但在維護人民尊嚴和民族自豪感方面，中國絕不會妥協」。

在訪問中，他抱怨在歐洲日常生活中所遇到的官僚主義羈絆和困難，「至少是中國的十倍」，認為「就國家財富和人民的生活而言，中國正處於最佳時期，但在精神和心智方面未必如此」。

艾未未在香港也相當有名氣，2021年他的一幅黑白藝術照片被香港西九文化區收藏，照片中有人對著北京天安門廣場豎起中指，當時被親政府的建制派人士批評為對中國的不敬。

這幅作品後來未公開展示。

