新聞評論／「鍾才平」一日一評論 揭經濟政策變色訊號

按慣例，中共 經濟政策現已大致底定，將由一系列會議進入「貫徹落實」階段，但現在可以斷言，看似按部就班，實則愀然變色。這可由一個會議、一組文章來看。

先說說經濟政策由定到做的四個階段，第一階段是去年10月下旬起，中共20屆四中全會提出新五年規劃建議，2026年作為開局之年，政策更已先定；第二階段是去年12月上旬中央經濟工作會議，雖是五年規劃交接之年，中央經濟工作會議重點談來年政策；第三階段是跨年前後，由一系列工作會議，包括全國性、地方性會議，作出行業性、地域性的政策落實、工作部署；第四階段是春節後進入全國人大、政協會議準備期，3月初進入兩會會期，自是政策最後定版。

這四個階段定下哪些經濟大計？有哪些政策變化？擬議了近三個月，現在說政策有變，先看一個被誤讀的會議，即1月8日召開的中共中央政治局常務委員會會議，這個會議本是個例會，但有政情分析者認為形同政治局常委擴大會議。

說是個例會，是因會議內容按例聽取四大班子和兩高的中共黨組工作匯報。四大班子是全國人大、國務院 、全國政協、中共中央書記處，兩高即最高法院、最高檢察院。中國所有機構的權力核心都是中共黨組或黨委，令這些機構中共黨組向政治局常委會來年度匯報，用意在打破「九龍治水」、「七龍治水」之類的政治局常委擁權自重，實現權力歸一。

今次會議不是程序性匯報會那麼簡單，如同借匯報之機，把主要領導機關的人叫到一起，統一思想，作出政治交待。除強調「兩個確立」、「兩個維護」等政治要求，更明令思想上政治上行動上都要與習近平 為核心的中共中央保持一致，得「統一意志」、「形成合力」。

這些內容看似普通，實則有戰前動員味道，會上習近平講話，內容滴水未漏，但可旁觀三點：一是確定今年定位，除之前已定新五年規劃「開局之年」，還加了個中共成立105周年，中共建黨周年如此強調，另有深意；二是強調現在中國發展環境面臨「深刻複雜變化」，政界人士猜測，習近平講話中通報了最新的國際國內形勢；三是會上特別對中共中央書記處要求，要圍繞中共中央政治局、中共中央政治局常委會部署要求，去辦好差事。

如果相信政界分析者們的認定，中共中央政治局常委會有未作言說的內容，影響到政策之變，則另外有一組文章不能不看，看完會相信政策隱然而變。

這組文章發表在中共中央機關報人民日報上，有三個罕見：一是評論性文章，天天登在頭報顯著位置，不放評論版或理論版，較為罕見；二是評論性文章，過去星期六星期天不登，過了周末周日接續，今次星期六星期天照發，要一氣呵成；三是文章用全新筆名，有人說是神秘署名，其實不神秘，那「鍾才平」三字，就是中財評的諧音，代表著中共中央財經委員會評論。之前中共中央財經委已有筆名「鍾才文」，現在棄舊用新加份量。

「鍾才平」自1月7日開始發新系列，到12日已是之七。文章都長，羅列標題，一天一篇依序是《因地制宜做好經濟工作》、《向新向優發展，中國經濟向好》、《發揮政策集成效應，提升宏觀經濟治理效能》、《合力提升國內市場的成長性和穩定性》、《暢通「就業—收入—消費—投資」的良性循環》、《以惠民生為牽引，打開發展新空間》、《持續擴大開放，為世界提供新機遇》。

看來系列還會繼續，其第一篇和第二篇是以總結過去作鋪陳，到第三篇開始講政策新思路、新主張、新提法。就這些標題而言，已可看到政策變化，如帶著三個背景讀長文，可能對一個變字有新理解。這三個看點，一是開年以來國際大局之變，美國日本的舉動，嚴重刺激中共決策層，令其對國際局勢有了全新判讀；二是中共最高決策者，在外交、軍事、政治、經濟和社會發展層面，都有一些新想法，透過中央政治局常委會議，在一定層面上交待了這些想法及取得共識；三是傳智庫方面的意見，當前中國的急務是經濟，不是外交、軍事和台海，穩住經濟大局排在了第一，而要想穩，就得有政策新主張。