反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

日本財務大臣片山皋月。（路透）

中國6日宣布收緊加強軍民兩用物項對日本 出口管制後，據傳也已停止審批對日出口稀土 產品的許可申請，兩國爭端升級。不過日本也非省油的燈，除已加緊與七國集團（G7）成員國溝通應對，尋求美國與「志同道合的盟友」合作加強供應鏈 ，還將於10日展開全球罕見的首次海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採稀土，藉此降低對中國的依賴。

中國商務部6日宣布全面禁止對日本軍方出口軍民兩用物項，據傳稀土及相關材料也包含其中。日本對此展開反擊。據路透報導，日本政府除對中國的出口限制表達嚴正立場，日高層官員會在包括將於華府舉行的G7會議等多邊場合，尋求與美國及盟友合作，共同保障供應鏈穩定。

日本財務大臣片山皋月將於11日至14日訪問美國，在華盛頓出席以「重要礦物穩定供應」為主題的財長會議，包括日本、美國、歐洲的G7成員國，以及智利等資源國與會，將針對中國在稀土等重要礦物領域握有高度市占率，討論如何建立不依賴中國的供應鏈體系。

日本外相茂木敏充昨在記者會上表示，「我們打算繼續從國家利益出發，與包括美國和G7集團國家在內的有關國家合作，以堅定而冷靜的方式採取必要應對措施」。他表示，中國的出口管制措施只針對日本，這與國際慣例大相 逕庭，「完全不可接受，令人極其遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並要求其撤回這些措施」，並稱將與相關部委和機構合作，認真評估其影響，並採取必要應對措施。

茂木強調，「總之，我認為加強供應鏈是一個緊迫的課題，日本可以為此採取一些措施。我也相信，我們可以與盟國、志同道合的國家以及全球南方國家攜手合作，共同加強供應鏈。我們希望堅定地維護一個真正自由開放的貿易體系」。

另據法廣報導，日本外務省昨宣布，茂木敏充將於1月10日至18日訪問以色列、巴勒斯坦、卡達、菲律賓和印度。茂木昨並在記者會上表示，這是他今年首次對中東和亞洲的首次雙邊訪問，「鑑於現有的國際秩序正面臨嚴峻挑戰，我認為，為了維護基於法治的自由開放的國際秩序，與志同道合的國家開展合作，加強與全球南方國家的關係，比以往任何時候都更加重要」。

此外，據中央社報導，日本還將於今日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000公尺深海處開採，盼降低對中國的依賴。法新社報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）將派遣深海科學鑽探船「地球號」（Chikyu）啟航前往南鳥島，此處是位於東京東南方約1950公里的珊瑚環礁。JAMSTEC上月發布聲明說，「地球號」的任務是「我國實現本土稀土產業化的第一步」。