我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

民調：中國軍力 首度成日本民眾最關切的防衛議題

中國新聞組／北京10日電

日本9日公布有關「自衛隊・防衛問題的民意調查」速報結果，顯示日本社會對自衛隊的關心度、對防衛力強化的支持度明顯上升。而最關心的防衛議題，「中國軍事力量」取代「北韓核武與飛彈問題」，首度成為日國民最關切議題。

日本內閣府公布調查顯示，「對自衛隊有關心」比例達82.6%，為歷來最高；認為自衛隊能力「應增強」也升至45.2%，同樣創下高點。此外，針對「是否推動防衛裝備的海外移轉」為首次納入調查，結果約7成受訪者（68.3%）給予「肯定」的評價。

調查顯示，日本民眾對自衛隊的關心度為82.6%，較上次的78.2%上升，為有統計以來最高。對自衛隊「有關心」者被問及理由（可複選），最多人指出自衛隊在大型災害等各類緊急事態的應對，與日常生活密切相關。

在「日本可能遭受侵略或被捲入戰爭」的風險認知上，認為「有風險」者為80.6%，較上次86.2%下降5.6個百分點；認為「無風險」則上升至17.6%。即便如此，危機感仍維持在8成以上。

值得關注的是，在「對防衛問題最關心什麼」（複選）題目中，最多人選擇「中國軍事力量的現代化及其在日本周邊地區，包括含東海、南海等地的活動」 （68.1%），超越上次調查排名第一的「北韓核武與彈道飛彈問題」（65.3%），成為最受關注的項目，顯示社會關注重心更明確指向中國因素。

防衛省官員表示，這可解讀為中國持續以高水準增加國防預算，在缺乏充分透明性的情況下，迅速提升軍事能力，並在周邊地區擴大活動範圍，使得國民對中國軍事動向的關注度顯著提高。不過，雖然順位下降，國民對北韓核武與彈道飛彈開發的關心仍高達65.3%，顯示對此議題依然高度關注。

內閣府表示，針對自衛隊、防衛問題的民調每3年舉行一次，這次調查於去年11月6日至12月14日間，以郵寄方式對全國18歲以上的3000人進行，速報值統計截至12月5日的回收問卷結果，性別、年齡等詳細資訊將於3月下旬公布。

日本 北韓 彈道飛彈

上一則

美搶委國石油 中企調整布局轉向加拿大原油

下一則

住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

延伸閱讀

對日祭稀土管制後 中國再公布今起至月底渤海軍事任務

對日祭稀土管制後 中國再公布今起至月底渤海軍事任務
擺脫對中依賴 日財相赴美出席礦物供應鏈財長會議

擺脫對中依賴 日財相赴美出席礦物供應鏈財長會議
日議員石平：日台必須聯手 應對中國威嚇

日議員石平：日台必須聯手 應對中國威嚇
日本酒出口中國通關手續被延遲？ 木原稔：採取必要舉措

日本酒出口中國通關手續被延遲？ 木原稔：採取必要舉措

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...