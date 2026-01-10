民調：中國軍力 首度成日本民眾最關切的防衛議題

日本 9日公布有關「自衛隊・防衛問題的民意調查」速報結果，顯示日本社會對自衛隊的關心度、對防衛力強化的支持度明顯上升。而最關心的防衛議題，「中國軍事力量」取代「北韓 核武與飛彈問題」，首度成為日國民最關切議題。

日本內閣府公布調查顯示，「對自衛隊有關心」比例達82.6%，為歷來最高；認為自衛隊能力「應增強」也升至45.2%，同樣創下高點。此外，針對「是否推動防衛裝備的海外移轉」為首次納入調查，結果約7成受訪者（68.3%）給予「肯定」的評價。

調查顯示，日本民眾對自衛隊的關心度為82.6%，較上次的78.2%上升，為有統計以來最高。對自衛隊「有關心」者被問及理由（可複選），最多人指出自衛隊在大型災害等各類緊急事態的應對，與日常生活密切相關。

在「日本可能遭受侵略或被捲入戰爭」的風險認知上，認為「有風險」者為80.6%，較上次86.2%下降5.6個百分點；認為「無風險」則上升至17.6%。即便如此，危機感仍維持在8成以上。

值得關注的是，在「對防衛問題最關心什麼」（複選）題目中，最多人選擇「中國軍事力量的現代化及其在日本周邊地區，包括含東海、南海等地的活動」 （68.1%），超越上次調查排名第一的「北韓核武與彈道飛彈 問題」（65.3%），成為最受關注的項目，顯示社會關注重心更明確指向中國因素。

防衛省官員表示，這可解讀為中國持續以高水準增加國防預算，在缺乏充分透明性的情況下，迅速提升軍事能力，並在周邊地區擴大活動範圍，使得國民對中國軍事動向的關注度顯著提高。不過，雖然順位下降，國民對北韓核武與彈道飛彈開發的關心仍高達65.3%，顯示對此議題依然高度關注。

內閣府表示，針對自衛隊、防衛問題的民調每3年舉行一次，這次調查於去年11月6日至12月14日間，以郵寄方式對全國18歲以上的3000人進行，速報值統計截至12月5日的回收問卷結果，性別、年齡等詳細資訊將於3月下旬公布。