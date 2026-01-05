美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
美國軍事突襲委內瑞拉連夜抓走總統馬杜洛夫婦讓全球譁然，受此事「驚嚇」的還有原本鐵齒斷定「美國不敢輕舉妄動」的兩名所謂中國「專家」。被稱為「中共國師」的鷹派網紅軍事博主李毅在直播鏡頭前直接崩潰，說美國距委內瑞拉3300公里仍活捉馬杜洛，失控哽咽自搧巴掌直呼「我都覺得我都不是人了」。被網民群嘲的還有堅稱美國不會發起軍事行動的「軍事專家」李莉，有網民諷「吹誰誰倒楣」、「她每次預測，只要反著判斷就是準確」。

綜合媒體報導，美軍突襲委內瑞拉之後，有網民稱，這兩天在中國網路上最被笑慘的莫過於中國網紅軍事博主李毅，他因言論「鷹派」被戲稱為「中共國師」，不過這次「國師」也翻車了。李毅4日在其社交平台頻道直播談及此事時當場情緒失控，不僅多次爆粗口、說到哽咽，還在鏡頭前直接搧了自己耳光，相關視頻在網上被瘋傳，引來網民群嘲。

由於委內瑞拉在事發前曾多次宣稱其配備的中國製JY-27雷達可鎖定美軍隱形戰機，但據傳在美軍此次行動中，這套雷達系統並未發揮預警功能。李毅在直播中談及此事時情緒激動，當場搜尋美國與委內瑞拉的直線距離，拍桌怒罵「佛羅里達到委內瑞拉1800公里，華盛頓到加拉加斯（委內瑞拉首都）直線距離3300公里，照樣活捉」，當場承認自己此前說的「跨洋作戰很難」站不住腳，說著突然哽咽在鏡頭前自搧巴掌，稱「我都覺得我都不是人了」。

李毅自搧耳光也引來不少中國網民群嘲，也有人認為他的表現是「認錯」，「至少他還知道丟臉」，「終於被現實打臉」，「比那些死不認錯的所謂專家們好太多了」。

網民這裡指的是「所謂專家」是另一名「軍事專家」國防大學教授李莉，曾經上鏡頭稱，美國不敢採取行動對付馬杜洛，是擔心馬杜洛背後有大哥撐腰，因為俄製S400防空系統已經擺好了，「就等著看川普會不會往這個坑裡跳了」。但沒想到，川普真的「往裡跳了」。

李莉的鐵齒也引來大批網民諷刺她翻車。並挖出此前她曾在俄烏戰爭之初時預言「俄羅斯速勝烏克蘭」，如今俄烏戰爭仍持續，嘲諷「充分說明軍事專家們戰術思想的落後」，「挺誰誰完」，「跟官媒的話一樣，你得反著聽」，「說誰誰倒楣」，「只要能讓基本盤嗨就行，這才是需要做的」。

得知馬杜洛被活逮，李毅氣到自搧巴掌。（「李毅看世界」視頻截圖）
