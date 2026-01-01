中企持股英國晶片公司FTDI 恐遭英政府強制出售

我的頻道

記者林茂仁／綜合報導
中國半導體併購大戶建廣資產公司在英國併購案出狀況。（路透）

中國半導體併購大戶建廣資產公司正面臨強制出售其持有的英國晶片設計企業FTDI公司80.2%股權的壓力，主因英國政府認為該併購案存在國家安全風險。這也是繼荷蘭安世半導體案後，另一件中企半導體併購案出狀況。對中國半導體產業而言，可能影響其透過併購獲取關鍵技術的戰略。

建廣資產是專注半導體投資的私募基金管理公司，其背後最大股東是北京國有資本運營管理有限公司持股51%，也就是北京國有企業，建廣資產最有名的收購案就是2016年以27.5億美元(約192.3億人民幣)收購恩智浦標準產品部門，並改名成立安世半導體，在2019年以人民幣340億元將安世半導體100%股權出售給聞泰科技。

建廣資產於2021年12月7日透過英國實體FTDI Holding Ltd以4.14億美元收購FTDI 80.2%股權，當時該交易已獲英國監管機構認可；FTDI是全球USB橋接晶片領域的龍頭企業，業務覆蓋消費電子、汽車電子等多個領域。

然而，該交易發生在英國NISA法案生效（2022年1月4日）之前，但法案包含回溯審查條款，允許對2020年11月12日至生效期間完成的交易進行審查，英國政府於2023年11月22日將此交易納入審查範圍，並於2024年11月5日發布強制出售命令。

針對命令，FTDI Holding Ltd曾於2024年12月提起司法覆核並申請臨時救濟，但英國高等法院於2025年2月駁回臨時申請，股權出售程式未被暫停；截至2025年12月31日，建廣資產需在年底前完成出售審批流程，否則英國政府可能自行處置股權，可能導致企業價值大幅折損。另外，該事件涉及多家A股上市公司，如電連技術和華鵬飛通過投資基金間接持有FTDI股權，恐面臨投資損失。

不過，英國政府未提供具體證據證明國家安全風險，法律專家質疑回溯審查的法理基礎，認為此舉可能出於政治動機；FTDI被中資收購後業績顯著改善，從2020年瀕臨破產狀態實現淨利潤增長。

