繼出口冠軍 中國汽車銷量首度超越日本 成為全球第一

記者陳宥菘／綜合報導
2025年中國車企的全球新車銷量首次躍居第一。圖為山東煙台港，大批汽車等待出海。（中新社）
2025年中國車企的全球新車銷量首次躍居第一。圖為山東煙台港，大批汽車等待出海。（中新社）

日經中文網報導，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居第一，20多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。這是中國在2023年成為全球第一汽車出口國後，再拿下全球汽車總銷售冠軍，進一步站穩汽車大國地位。但同時，各國也正加強設置關稅壁壘以保護本土企業，使貿易摩擦加劇。

日本經濟新聞根據2025年1至11月各企業發布的資料和標普全球汽車（S&P Global Mobility）的數據進行統計，中國汽車的全球銷量預計年增17%，增至約2700萬輛，超越日本汽車的2500萬輛。日本車企的銷量與前一年持平。

過去全球汽車銷售由美國和日本相互競爭。在巔峰時期的2018年，日本銷量近3千萬輛，2022年日本車還領先中國車800萬輛，僅3年時間就被反超。

目前內銷占中國車企銷量約7成，在政府補貼政策扶持下，中國新能源汽車在乘用車中的占比目前接近6成。不過，中國國內供應過剩情況加劇，包含最大車企比亞迪在內皆開始降價，價格競爭日趨激烈。

中國汽車工業協會統計顯示，新能源乘用車今年前11月銷售以人民幣10萬多至15萬元的價格區間（約1.4萬至2.1萬美元）最多，占整體的23%。

中國車企正透過出口尋找出路，將過剩的電動汽車銷往海外市場的情況增加；同時也有分析認為是「通縮出口」。

在日本車占據壓倒性優勢的東協，中國車今年銷量大幅增長49%，增至約50萬輛。在歐洲，中國車銷量增長7%，至230萬輛。報導指出，儘管歐盟對中國電動車加徵關稅，但加徵對象以外的插電式混合動力車（PHV）出口比重正在迅速提高。

為了對抗價格競爭力較高的中國車企，各國以關稅和新標準以保護本土企業的趨勢正在加強。歐盟除了對中國電動車徵收最多45%的關稅，還放寬了小型電動車的技術標準，藉此促進歐洲車企在區域內生產。美國和加拿大也對中國電動車徵收100%以上關稅。

