中韓回暖…APEC才會習 李在明1月4日再率200企業家訪北京

記者陳宥菘／綜合報導
南韓總統李在明（前左）將於明年1月4日至七日對中國進行國是訪問。這是李在明就任總統後的首次。圖為中國國家主席習近平（前右）和李在明今年十一月在慶州出席APEC峰會期間互動。（路透）
南韓總統李在明（前左）將於明年1月4日至七日對中國進行國是訪問。這是李在明就任總統後的首次。圖為中國國家主席習近平（前右）和李在明今年十一月在慶州出席APEC峰會期間互動。（路透）

中國外交部30日宣布，應中國國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於明年1月4日至7日對中國進行國是訪問。這是南韓總統時隔6年再度訪中，也是李在明上任後首次。

這次「習李會」，距離李在明今年11月在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）期間與習近平會面，僅相隔約兩個月，顯示中韓關係正朝改善方向邁進。

李在明訪中前夕，南韓貿易代表呂翰九昨日與中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在北京會晤，雙方商定加速推進「韓中自貿協定」第二階段談判。若談妥，雙邊開放市場將從工藝品、農副產品擴大至服務與投資領域。

在中日關係陷入僵局之際，李在明出訪北京，東北亞局勢受到關注。

日媒早前報導，李在明與日本首相高市早苗將於明年1月13至14日在日本奈良會晤，顯示李在明將在短時間內先後與中日領導人會面。

韓聯社報導，南韓總統府發言人姜由楨昨日表示，李在明將於1月4日至6日到訪北京，期間將與習近平舉行會談，並出席國宴、韓僑座談會等活動，6日至7日轉往上海訪問。兩國正就李在明與中方其他高層人士會晤事宜進行協調。

中國外交部發言人林劍表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此訪為推動中韓戰略合作夥伴關係向前發展，發揮積極作用。

針對中韓關係，姜由楨表示，兩國領導人此次僅隔兩個月再會，進一步鞏固韓中戰略夥伴關係全面恢復，並就供應鏈、投資、數位經濟、跨國犯罪應對、環境等方面，切實惠及民生的合作方案交換意見。據報導，李在明此行將率領200多名南韓企業家組成的經濟代表團同行，其中包含三星電子在內的四大集團掌門人。此行亦有望促成中國「禁韓令」鬆綁。

李在明預計將提出朝鮮半島問題，報導指，若其以交流、關係正常化、無核化為核心的「END倡議」獲中方支持，可能促使北韓重返談判桌。

李在明或成為2026年首位訪問中國的外國元首。報導指，李在明奉行「以國家利益為中心的務實外交」政策來改善與中國的關係，重點發展南韓與美國、日本之間的聯盟與合作，同時穩定管控韓中關係。

李在明 南韓 習近平

