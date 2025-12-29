時機敏感…巴拿馬地方強拆華人紀念碑 北京不滿 巴總統令修復

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑原貌。（取材自南方都市報）
位於巴拿馬運河入口附近的一座紀念中國對這條跨洋水道所作貢獻的公園及紀念碑，於28日傳出被地方政府拆除。這項出乎意料的行動引來中國強烈不滿，並向巴方提出嚴正交涉，要求徹底調查。巴拿馬總統府於同日發布公告，反對地方政府的拆除決定，並下令立即在原址進行修復。

南方都市報報導，這座建於2004年的公園和紀念碑，位於巴拿馬運河太平洋入口處美洲大橋一側，是當地著名地標之一。巴拿馬華人大多來自廣東，早在百餘年前，廣東和巴拿馬便已開展人文交流，此碑象徵中巴兩國之間的友誼。

當地時間12月28日，巴拿馬阿賴漢市政府在社交平台發布一份聲明稱，紀念碑因出現「結構性損壞」，被認定存在「安全風險」，因此決定拆除。

隔日，中國駐巴拿馬大使館針對此事件發布聲明稱，公園和紀念碑在未作任何事前通知、也未事先與華人社團進行任何溝通的情況下遭到無理粗暴拆除，此舉不僅粗暴踐踏了巴拿馬30萬華僑華人同胞的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也公開譴責了阿賴漢市政府的決定，稱拆除行為是「毫無正當理由的野蠻行徑」，並形容這是「一種不可原諒的非理性行為」，並下令在原址立即修復。

不過，此事件發生的時機敏感，正值美國總統川普近月來頻頻質疑中國對巴拿馬運河營運影響過深，並公開主張重新取得控制權之時。

據悉，美國與中國是全長80公里巴拿馬運河的主要使用國，而每年約有全球5%的海運貿易經由該運河通行。

巴拿馬運河於1914年至1999年間由美國控制，之後移交巴拿馬。

另外，早在今年8月，「華盛頓郵報」一篇報導就已關注到，中美圍繞巴拿馬運河的影響力展開日益激烈博弈的同時，這座紀念碑已成為這場博弈的「最新戰場」。

報導稱，對許多華裔巴拿馬人而言，阿賴漢市市長斯蒂芬妮·達揚·佩尼亞爾瓦（Stefany Dayan Peñalba）此前拒絕批准華人領袖修繕該建築、多次「已讀不回」、甚至完全迴避這一話題，並非巧合，而是有意為之。

今年1月間，阿賴漢市市長曾在社交媒體上發布美洲大橋觀景台的翻新效果圖，當時華人紀念碑就已完全消失不見。她當時宣稱「我們正在拯救公共空間，以促進文化、旅遊、經濟和商業」。

公園拆除現場。（取材自南方都市報）
