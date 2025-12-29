時機敏感…巴拿馬地方強拆華人紀念碑 北京不滿 巴總統令修復

中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑原貌。（取材自南方都市報）

位於巴拿馬運河 入口附近的一座紀念中國對這條跨洋水道所作貢獻的公園及紀念碑，於28日傳出被地方政府拆除。這項出乎意料的行動引來中國強烈不滿，並向巴方提出嚴正交涉，要求徹底調查。巴拿馬總統府於同日發布公告，反對地方政府的拆除決定，並下令立即在原址進行修復。

南方都市報報導，這座建於2004年的公園和紀念碑，位於巴拿馬運河太平洋入口處美洲大橋一側，是當地著名地標之一。巴拿馬華人 大多來自廣東，早在百餘年前，廣東和巴拿馬便已開展人文交流，此碑象徵中巴兩國之間的友誼。

當地時間12月28日，巴拿馬阿賴漢市政府在社交平台發布一份聲明稱，紀念碑因出現「結構性損壞」，被認定存在「安全風險」，因此決定拆除。

隔日，中國駐巴拿馬大使館 針對此事件發布聲明稱，公園和紀念碑在未作任何事前通知、也未事先與華人社團進行任何溝通的情況下遭到無理粗暴拆除，此舉不僅粗暴踐踏了巴拿馬30萬華僑華人同胞的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也公開譴責了阿賴漢市政府的決定，稱拆除行為是「毫無正當理由的野蠻行徑」，並形容這是「一種不可原諒的非理性行為」，並下令在原址立即修復。

不過，此事件發生的時機敏感，正值美國總統川普近月來頻頻質疑中國對巴拿馬運河營運影響過深，並公開主張重新取得控制權之時。

據悉，美國與中國是全長80公里巴拿馬運河的主要使用國，而每年約有全球5%的海運貿易經由該運河通行。

巴拿馬運河於1914年至1999年間由美國控制，之後移交巴拿馬。

另外，早在今年8月，「華盛頓郵報」一篇報導就已關注到，中美圍繞巴拿馬運河的影響力展開日益激烈博弈的同時，這座紀念碑已成為這場博弈的「最新戰場」。

報導稱，對許多華裔巴拿馬人而言，阿賴漢市市長斯蒂芬妮·達揚·佩尼亞爾瓦（Stefany Dayan Peñalba）此前拒絕批准華人領袖修繕該建築、多次「已讀不回」、甚至完全迴避這一話題，並非巧合，而是有意為之。