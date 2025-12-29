全球首款…中國自製6噸級傾轉旋翼飛行器 四川成功首飛

中國6噸級傾轉旋翼無人飛行器首飛畫面，鑭影R6000採用的是中國航發自主研發的AES100發動機。（取材自環球時報）

由聯合飛機集團自主研製的全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器「鑭影R6000」，28日在四川圓滿完成了首次飛行，標誌中國在傾轉旋翼這一關鍵技術實現了重大突破，為全球傾轉旋翼技術產業化落地提供了首個大規模應用級解決方案。

環球時報報導，「鑭影R6000傾轉旋翼飛行器在直升機模式下長約11.832m，高約5.326m，寬約17.5m，槳葉直徑7.5m，其巡航速度達到550km/h，是傳統直升機的2倍。最大商載2000kg，遠超同噸位直升機。最大航程長達4000km，是傳統直升機的4倍。實用升限7620m，是傳統直升機的2倍。」該項目負責人趙鳳明稱，鑭影R6000採用的是中國航發自主研製的AES100發動機，通過高集成度的機電作動系統與先進飛控系統協同，實現旋翼姿態在垂直起降與高速平飛模態之間的無縫、安全平穩切換，完美融合傳統直升機的垂直起降與精準懸停能力，以及固定翼飛機的長航程、大載重、高速巡航優勢，形成「雙模態飛行」的獨特性能飛行平台。

據報導，「鑭影R6000憑藉其卓越的性能優勢，將引領未來交通與作業模式邁向立體化、智能化新時代。」趙鳳明指出，在高端立體交通領域，可高效服務於省際點對點通勤、跨海航線及山區運輸等場景，顯著減少時空距離。在應急救援方面，鑭影R6000將在醫療急救、消防救援、警務巡邏及大規模搶險救災中扮演關鍵角色，實現人員與物資的快速精準投送。同時，其強大的任務適應性覆蓋了航空物流、特種作業、海上平台通勤、航空測繪等多元化需求，並為高端私人出行與空中觀光 旅遊開辟全新可能。

「鑭影R6000的成功首飛，意味著中國在傾轉旋翼這一尖端航空領域已躋身全球前列，打破了長期以來的技術壟斷。」報導說，趙鳳明表示，鑭影R6000的問世，也將全面牽引中國配低空經濟產業鏈的升級，催生城市空中交通等新業態，為商業運營開闢全新場景。