中懲對台軍售美企 被制裁者曬「金維尼」獎座稱殊榮

Anduril創辦人拉奇。(路透)

美國在當地時間17日宣布對台軍售 案，引發中國制裁美國十名個人和20家國防企業作為反制。美國國務院 發言人26日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

該發言人並敦促中國停止在軍事、外交及經濟上施壓台灣，改與台北展開有意義的對話。

該發言人還說，被列入中國這波制裁名單的個人，像國防新創公司安杜里爾創辦人拉奇，與其他九位受制裁美企的高階主管，皆被禁止入境中國。其他受制裁的美企，包含諾斯洛普格魯曼公司、L3哈里斯海事服務公司和以國防業務為主的波音 密蘇里州聖路易斯市分公司。

拉奇26日隨即做出回應，在社媒Ｘ貼出「金維尼」的獎座照片，以回應被制裁的「殊榮」，在發表「得獎感言」感謝耶穌基督、家人及其團隊的同時不忘澄清，他在中國根本沒資產。他8月赴台交付首批台灣訂購的Altius–600Ｍ攻擊型無人機。

金維尼是全身鍍金的維尼熊，穿紅色上衣和手持金罐，底座銘牌刻著文字「最危險人物拉奇」。

該發言人表示，美方強烈反對中國採取的制裁措施，將因此凍結這些美企及個人在中國的全部資產，並禁止中國的組織、團體及個人和他們有任何商業往來。

該發言人強調，華府對台軍售的政策歷經九屆美國政府，始終如一，有助維護台海地區的和平及穩定。

此一美國政府最新的對台軍售案總額達111億540萬美元，包括「海馬士」多管火箭系統等八案。

路透26日報導稱，中國這次的制裁似乎象徵意義大於實質意義，主因是中國與美國國防企業鮮有業務往來，且中國是波音民航機的大買家。