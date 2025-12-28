中懲對台軍售美企 被制裁者曬「金維尼」獎座稱殊榮

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
Anduril創辦人拉奇。(路透)
美國在當地時間17日宣布對台軍售案，引發中國制裁美國十名個人和20家國防企業作為反制。美國國務院發言人26日對此說，「我們強烈反對美企因支持對台軍售而遭報復，這些軍售旨在強化台灣的自衛能力」。

該發言人並敦促中國停止在軍事、外交及經濟上施壓台灣，改與台北展開有意義的對話。

該發言人還說，被列入中國這波制裁名單的個人，像國防新創公司安杜里爾創辦人拉奇，與其他九位受制裁美企的高階主管，皆被禁止入境中國。其他受制裁的美企，包含諾斯洛普格魯曼公司、L3哈里斯海事服務公司和以國防業務為主的波音密蘇里州聖路易斯市分公司。

拉奇26日隨即做出回應，在社媒Ｘ貼出「金維尼」的獎座照片，以回應被制裁的「殊榮」，在發表「得獎感言」感謝耶穌基督、家人及其團隊的同時不忘澄清，他在中國根本沒資產。他8月赴台交付首批台灣訂購的Altius–600Ｍ攻擊型無人機。

金維尼是全身鍍金的維尼熊，穿紅色上衣和手持金罐，底座銘牌刻著文字「最危險人物拉奇」。

該發言人表示，美方強烈反對中國採取的制裁措施，將因此凍結這些美企及個人在中國的全部資產，並禁止中國的組織、團體及個人和他們有任何商業往來。

該發言人強調，華府對台軍售的政策歷經九屆美國政府，始終如一，有助維護台海地區的和平及穩定。

此一美國政府最新的對台軍售案總額達111億540萬美元，包括「海馬士」多管火箭系統等八案。

路透26日報導稱，中國這次的制裁似乎象徵意義大於實質意義，主因是中國與美國國防企業鮮有業務往來，且中國是波音民航機的大買家。

