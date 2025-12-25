晶片關稅延至2027年課徵 紐時：美拿捏分寸 避中大反彈

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
對中晶片關稅戰先不打？美延後至2027年上路。（路透資料照片）
美國貿易代表署（USTR）23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，中國外交部發言人林劍稱美方做法損人害己；美國新規實施時程延後至2027年6月23日，屆時上調幅度也未定；紐約時報報導，有分析指出，北京對華府點名針對中國或中企的動作「非常敏感」，美方似乎正拿捏分寸，避免讓中方感覺美方行動針對中國。外媒分析，美國此舉延續目前的美中貿易戰休兵協議，也為未來談判預留籌碼。

有學者認為，川習可能明年4月會晤，這樣安排大體上是為創造和諧氣氛，並在期中選舉多個月前宣布，避免衝擊選情；業界則認為，美方相關決策短期影響有限，但美國總統川普「說變就變」，現在說是一年半後加徵關稅，也可能沒多久又翻盤。

據悉，上述貿易調查始於拜登政府2024年12月依「301條款」不公平貿易行為啟動的調查，依貿易代表署23日發表的聯邦公報：「中國以取得半導體產業主導地位為目標的做法並不合理，並且對美國商業造成負擔或加以限制，因此構成美方採取行動的依據。」

中國外交部發言人林劍24日對此回應表示，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。

他說，敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。

紐時指出，華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）執行總監舒曼（Sara Schuman）表示，中國對美方針對中國或中國企業的行動「非常敏感」；但若是企圖提升美國產業能力、且未明確針對中國的措施，北京的反應程度通常不會過於激烈。

舒曼曾任美國貿易官員，她說，「川普政府目前似乎正在拿捏分寸，採取影響遍及全球的行動，而非僅有中國受到影響」。

此外，中央社報導，長期研究歐美半導體產業的旅美學者周宜勳（Sandy Chou）指出，華府此次宣布徵稅的時機是經過深思熟慮。川普10月底剛與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行雙邊會談、接著11月初美國多州和城市都舉行關鍵的地方選舉；釜山川習會後，部分細節需要進一步來敲定，會後兩個月敲定關稅項目合乎安排。

另外，川普可能於明年4月訪問北京，美國期中選舉將於明年11月舉行，明年初將展開激戰，美國政府選在大選好幾個月前來公布政策，也能讓市場有時間消化。

