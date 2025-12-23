中國解放軍福建艦、遼寧艦同框青島軍港 傳聯合演練

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
衛星照片顯示，解放軍福建艦近日與遼寧艦同時現身青島軍港，專家研判可能在黃海進行編隊演練。圖為福建艦11月入列服役。（取材自中國軍號）
衛星照片顯示，解放軍福建艦近日與遼寧艦同時現身青島軍港，專家研判可能在黃海進行編隊演練。圖為福建艦11月入列服役。（取材自中國軍號）

台灣官方上周公布，解放軍首艘電磁彈射型航艦「福建艦」航經台灣海峽，網傳衛星照片顯示，福建艦近日與遼寧艦在青島軍港同時現身。媒體引述專家研判，這兩艘航艦可能在黃海進行雙航艦編隊演練，期間亦有可能穿越第一島鏈進入西太平洋。

國防部17日首度公布福建艦空拍照片，指福建艦16日航經台灣海峽，國軍嚴密監控。國防部長顧立雄在立院表示，飛行甲板上未搭載艦載機，預判是要回上海長興島造船廠進行缺失改正。

綜合香港南華早報和新加坡聯合早報報導，根據最新衛星照片，福建艦持續北上，並在18日與停靠在青島軍港的遼寧艦同框，兩艘航艦平行停靠在碼頭兩側。同時，中方在附近海域畫定軍事禁區，根據大連海事部門發布的航行警告，「21日16時至28日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入」。

報導指出，這些訊號都強烈暗示著兩艘航艦即將舉行聯合演練。南華早報引述中國軍事專家宋忠平表示，「1加1大於2，尤其是這兩艘航空母艦的能力不同，需要進行技術交流，特別是艦員之間的交流」。

聯合早報引述北京軍事專家李亞強亦指，福建艦與遼寧艦有可能進行雙航艦編隊演練，雖然福建艦11月剛入列不久，兩艦的訓練科目和技術要求可能存在差異，但這不會對兩艦進行一些基礎協同作戰訓練構成障礙。他並指，除了黃海以外，兩艦屆時突破第一島鏈進入西太平洋，並不令人意外。

不過，李亞強也說，若是把福建艦拉到第二島鏈進行實戰化部署仍言之尚早，主要在艦載機數量尚未完全配齊，同時艦載機彈射與回收等實戰化能力仍有提升空間。

在福建艦入列前，共軍第一艘和第二艘航艦遼寧艦與山東艦去年10月曾在南海進行首次雙航艦編隊演練，並在今年6月赴西太平洋再度展開雙航艦編隊演練且穿越第二島鏈。

此次雙艦合璧正值中日關係持續因日相上月初提出的「台灣有事」相關言論而緊張，中國近期密集在渤海及黃海執行軍事任務或實彈射擊。

