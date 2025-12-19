年均增速超過30% 武漢AI產業今年規模有望破千億人民幣

我的頻道

中國新聞組╱北京19日電
武漢人工智能產業規模今年有望破千億。（取材自湖北日報）
武漢人工智能產業規模今年有望破千億。（取材自湖北日報）

2025武漢人工智能產業合作交流會17日開幕，依托豐富應用場景和海量數據優勢，武漢已基本形成從芯片(晶片)、傳感器等硬件，到大模型開發、計算機視覺等技術，再到終端應用全覆蓋的人工智能全產業鏈，預計今年產業規模有望突破1000億元（人民幣，下同）。 　　

中新社報導，此次交流會由武漢市投資促進局、武漢市經濟和信息化局共同主辦，來自武漢市各級政府部門、全國知名人工智能企業代表等共商人工智能產業合作新機遇。

近3年來，武漢人工智能產業年均增速超過30%，2024年產業規模突破700億元，集聚相關企業逾1000家。武漢市經濟和信息化局相關負責人介紹，聚焦自動駕 駛、智能製造、智慧教育、智慧醫療、智慧城市等重點領域，武漢正大力實施「人工智能+」行動。在「AI+交通」領域，武漢已建成3487公里智能道路；「AI+製造」領域，獲批國家製造業新型技術改造試點和中小企業數字化轉型試點城市；「AI+醫療」領域，已發布人工智能醫療應用共享服務平台；「AI+教育」領域，華中師範大學「小雅」平台服務師生用戶超80萬人次；「AI+城市」領域，打造超大型城市運行管理智能體。

武漢近日印發「推動『人工智能＋製造』行動方案」，明確以「智能產業化、產業智能化」雙輪驅動賦能新型工業化，提出到2027年建成20家國家卓越級以上智能工廠、培育100個工業智能體標竿應用等核心目標。

千尋智能董事兼副總裁孫榮毅表示，該公司計畫在武漢設立華中總部，聚焦高端研發、數據採集與場景創新，依託武漢的產業輻射能力，拓展華中地區市場。

