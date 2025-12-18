工信部長會面蘇姿丰 喊話AMD互利共贏 蘇承諾深化投資

中國工信部長李樂成（左排左四），17日在北京會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰（右排右三）。（取材自「工信微報」微信公眾號）

中國工信部長李樂成17日在北京會見超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰 時表示，希望AMD繼續深耕中國市場，與中國產業鏈上下游企業一道創新成長，實現互利共贏發展。蘇姿丰則承諾將繼續深化在中國的投資，並加強合作。另據外電報導，晶片大廠英特爾 （Intel）已測試半導體設備商ACM Research的生產設備，美共和黨 籍議員譴責英特爾可能危及美國國家安全。

在美國政府近日批准AMD向中國出口特供版AI晶片MI308，前提是上繳部分分潤後，蘇姿丰近日訪問北京，16日已先率領高階主管造訪聯想集團全球總部，參觀包括人形機器人在內的多項成果。據中國工信部官方微信號「工信微報」消息，李樂成17日會見了蘇姿丰，雙方就加強數位經濟、人工智慧領域合作等議題進行交流。

李樂成表示，中國將堅定不移推進新型工業化，不斷擴大高水平對外開放，為包括AMD在內的外資企業提供更多合作機遇，並喊話希望AMD繼續深耕中國市場，與中國產業鏈上下游企業一道創新成長，實現互利共贏發展。

據中方發布，蘇姿丰感謝工信部對AMD在中國發展的支持，表示將繼續深化在中國的投資，進一步加強對中國的合作，共同促進產業創新發展。

中國貿促會會長任鴻斌17日在北京也分別會見了蘇姿丰及美國寶潔公司（P&G）董事長詹慕仁，就促進中美工商界交流、服務美資企業在中國發展、參與APEC工商界系列活動、深化產業鏈供應鏈合作等議題進行交流。

另據中央社引述路透報導，英特爾已測試半導體設備商ACM Research的生產設備，而這家公司在上海的子公司曾遭美國制裁，英特爾執行長陳立武曾因被指與中國關係密切被川普施壓辭職。

英特爾此次測試的設備，來自總部位於加州佛利蒙特（Fremont）的晶片製造設備業者ACM Research，主要用於評估是否可納入英特爾最先進的14A晶片製程。ACM旗下兩家位於上海及南韓的子公司去年被美國政府列入禁止接收美國技術的名單，理由是協助中國當局將商用技術用於軍事發展等。ACM否認指控。

共和黨籍聯邦參議員Marsha Blackburn在發給路透的聲明說：「英特爾這項作法，等同於讓（中國政府）有機會操控，甚至危害我們最先進的半導體生產能力。英特爾竟然願意拿國家與經濟安全冒險，實屬嚴重失當」，並呼籲國會能通過她與其他議員的共同提案，禁止一些獲得政府數十億美元補助的晶片大廠在擴產計畫中使用中國製設備。

路透報導稱無法確認英特爾是否已決定將這些設備納入晶片製程，ACM對此尚未回應。英特爾則重申，公司目前並未使用ACM的設備來製造晶片，一切都遵守美國法律法規。