湖南湘超聯賽 湧2.7億人次 帶動16億美元消費

中國新聞組╱北京16日電
14日在長沙舉行的2025湘超文旅促消費活動頒獎盛典現場發布數據顯示，2025湖南省足球聯賽（簡稱「湘超」）賽事已直接帶動湖南文旅消費113.59億元（人民幣，下同，約16.2億美元）。賽事周期內，湖南累計接待遊客超2.7億人次，其中跨區域遊客占比超過三分之一。 　　

自今年9月開賽以來，「湘超」相關內容在網絡累計傳播量突破107億次。大量賽事集錦和以「跟著湘超去旅行」為主題的文旅攻略，成功將觀賽粉絲轉化為旅遊潛在客群。 　　

數據顯示，賽事拉動了吃住行遊等多領域消費。其中，餐飲消費達4180.72萬元，69.42萬名觀賽遊客在賽事舉辦地的商圈夜市就餐；住宿消費2305.65萬元，帶動相關酒店民宿入住率持續保持在87%以上；交通消費6199.24萬元，其中42.45萬人次選擇高鐵出行。同時，賽事催生了約1.8萬個臨時性就業崗位。 　　

賽事舉辦期間，湖南各地形成「一城一品」的聯動格局。永州、湘潭等地將本地非遺元素創新設計成賽事文創產品，長沙、郴州等地精心規劃連接賽場與核心景區的旅遊線路，提供「觀賽+旅遊」的複合體驗。明確湖南將深化「湘超」IP產業化開發，完善「觀賽+旅遊」服務標準體系。

目前，「湘超」進入四強爭奪戰階段。

