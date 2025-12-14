我的頻道

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

誰在制定「十五五規畫」？89中國高官參與編寫

記者黃雅慧／即時報導
《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》近期出版，披露了「十五五」規劃建議的89人編寫人員名單。圖為中共20屆四中全會23日閉幕。（歐新社）
中國官方自中央到地方各單位正圍繞十五五規畫進行研議，《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫的建議〉輔導讀本》近期出版，披露了「十五五」規畫建議的89人編寫人員名單，也揭露參與描繪未來五年中國發展藍圖的重要人物。

明報報導，根據輔導讀本披露的名單，「十五五」規畫建議起草人員總共89人，除了習近平李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥等5名政治局常委，還有12名副國級領導人，分別是王毅、劉國中、李書磊、李鴻忠、吳政隆、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、姜信治、諶貽琴、穆虹。現任總理和3名副總理全部參與編寫。換言之，副國級或以上的領導人有17人，較「十四五」多兩人，較「十三五」多一人。

習近平今年10月在中共二十屆四中全會已披露他是「十五五」規畫建議起草組組長，李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥為副組長。對比五年前「十四五」規畫建議起草組：組長依然是習近平，副組長有時任總理李強、時任中央書記處書記王滬寧、時任副總理韓正。而此次王滬寧應是以中央全面深化改革委員會副主任的身分擔任副組長。

編寫人員還有30名正部級官員，包括人社部長王曉萍、交通部長劉偉、住建部長倪虹、財政部長藍佛安、衛健委主任雷海潮等；智囊機構如中央政策研究室主任江金權、副主任唐方裕等；中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀等。

在地方官員上，有湖南省委書記沈曉明、遼寧省委書記許昆林。按慣例，編寫組有兩名省級地方官員，一般由省委書記和省長搭配。這次名單上，還有浙江省委常委、組織部部長楊蔭凱。而楊蔭凱入組之時，是中央財辦副主任的身分。而許昆林在編寫組成立時，是江蘇省長。因此構成慣例並無變化。

中財辦依舊扮演重要角色，來自中央政策研究室的至少七人，分別是江金權、唐方裕、田培炎、周新群、鄭炳林、俞弘強、曹利群。且至少六人來自中央財經委員會辦公室（中財辦），包括主任何立峰、副主任祝衛東、副主任韓文秀，還有今年4月已調職的原副主任楊蔭凱，以及祝丹濤、黃慶傑。但中財辦人數有所減少，十三五規畫起草至少有11人，到十四五則至少九人，今次則減至至少六人。

在軍方部分，「十四五」有軍委副主席許其亮及軍委辦公室主任鍾紹軍參與編寫規畫建議，「十五五」有軍委副主席張又俠，但不見軍委辦公室主任方永祥，而是由副主任邱楊參與編寫。

據悉，《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規畫的建議〉輔導讀本》由人民出版社出版發行，並於11月11日在北京舉辦公開發行活動。

李強 習近平 中共

