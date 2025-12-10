我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

遭列入實體名單 長江存儲將美國國防部、商務部告上法院

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC），已將美國國防部、美國商務部告上法院，質疑分別將該公司列入「大陸軍事企業」實體名單、限制獲取美國技術的機構名單。圖為美國五角大廈空拍圖。（路透）
中國快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC），已將美國國防部、美國商務部告上法院，質疑分別將該公司列入「大陸軍事企業」實體名單、限制獲取美國技術的機構名單。圖為美國五角大廈空拍圖。（路透）

中國快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC），已將美國國防部、美國商務部告上法院，質疑分別將該公司列入「中國軍事企業」實體名單、限制獲取美國技術的機構名單。

集微網報導，該訴訟於美國時間12月5日在華盛頓聯邦法院，請求法官阻止該名單的執行並撤銷該認定。五角大廈於2024年1月將長江存儲科技列入在美國營運的「中國軍事企業」名單，並在今年早些時候重申了該認定。

長江存儲開發用於筆記型電腦和手機等消費電子產品的先進快閃記憶體技術。在針對五角大廈的訴訟中，長江存儲表示，該公司與中國軍方或國防部門沒有任何關聯。

長江存儲表示，美國國防部依賴過時且不準確的資訊，得出長江存儲與中國工信部存在關聯的結論，這一認定已造成「重大且持續的財務和聲譽損害」，包括與美國合作夥伴的業務損失。

長江存儲表示，該公司產品為商用級，不符合軍用規格，且從未向軍方提供過任何技術或產品。

長江存儲還於12月5日將美國商務部告上法院，質疑於2022年將該公司列入另一份限制獲取美國技術的機構名單。長江存儲堅稱擁有完善的出口合規體系，並表示美國商務部從未指控其違反美國出口管制法律。

美國國防部於2024年1月以「強調和對抗中國軍民融合戰略」為目的，並依據「2021年國防授權法」第1260H條，更新所謂「中國軍事企業清單」。最新被加入該清單的包括長江存儲、中微公司、曠視科技、依圖科技、禾賽科技等多家陸企。

長江存儲CEO陳南翔2023年曾公開表示，目前長江存儲最大問題不是買不到晶片的先進設備，而是美國禁用曝光機的配件，讓以前添購的設備連零件都買不到了，導致設備幾乎無法修復，形同無用擺設。此一說法透露長江存儲經營的困境。而他的講話也引起巨大的轟動和震驚，洩露中國晶片科技困境。

國防部 商務部 五角大廈

上一則

世界旅遊獎肯定 香港機場獲選「全球最佳顧客體驗機場」

下一則

黎智英女兒投書華郵：父親已受夠折磨 釋放他對中國有好處

延伸閱讀

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國
南韓傳奇影后金芝美 美國辭世享壽85歲 曾拍700部電影

南韓傳奇影后金芝美 美國辭世享壽85歲 曾拍700部電影
Nvidia晶片H20、H200、B200分不清？一文秒懂差異

Nvidia晶片H20、H200、B200分不清？一文秒懂差異
美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元