英諾獎得主：去中國一看 英高校水平「像第三世界」

中國新聞組／北京7日電
2024年6月，納斯訪問中國科學院分子細胞卓越中心，圖為納斯在台上作報告。（取材自中科院官網）
2024年6月，納斯訪問中國科學院分子細胞卓越中心，圖為納斯在台上作報告。（取材自中科院官網）

英國最負盛名的科研機構候任掌門人發出警示：與中國高校相比，英國高校的科研條件「愈來愈像第三世界水平」。英國泰晤士報5日發表對保羅．納斯（Paul Nurse）的專訪時，援引其發言如此報導稱。納斯去年6月曾訪問中國科學院分子細胞卓越中心等機構，他直言：中國那些蓬勃興起的科學城，規模與水準令人歎為觀止。

即將第二次擔任英國皇家學會會長的納斯呼籲英國與中國保持密切的科研合作。環球時報引述該報導稱，這位76歲的諾貝爾生理學或醫學獎得主表示，中國正在大力進行科研投入，而英國和美國的科學家卻面臨經費緊張的問題，尤其是在美國某些領域，其研究還受到政治因素的限制。

納斯對英國科研經費狀況發出警告，稱英國政府對科研的直接投入僅占國內生產總值（GDP）約0.5%，使英國在經合組織成員國中的排名僅處於中下游水準。他也提到，英國科學家受到許多制約：行政支援不足、技術基礎設施投資缺失，以及科學研究經費以小額、僵化的專案包形式發放。

對於上述問題，身為英國頂尖科學家的納斯認為，「中國認為科學將推動其經濟發展，英國和中國的這種思維差異簡直天差地別」。

泰晤士報報導稱，2023年，納斯主導了一項評估，結論認為英國的科學研究生態「脆弱、岌岌可危，急需改革」。相較之下，中國的專注已經開始帶來回報，因為在納斯發布評估報告的同年，中國首次在自然指數上超過美國。

該指數是衡量生命科學、物理學、化學以及地球與環境科學領域頂尖期刊高品質論文發表的基準。儘管美國在健康研究領域仍然領先，但綜合來看，中國發表的頂級研究論文數量超過了其他國家。

創立於1660年的英國皇家學會是全球歷史最悠久的科學學術機構，其院士名單中曾湧現出牛頓、達爾文、愛因斯坦等科學巨匠。納斯是自19世紀以來首位兩度擔任該學會會長的學者，他曾於2010年至2015年擔任這一職務。

在中國科學院分子細胞科學卓越創新中心實驗室，研究人員進行實驗。（新華社）
在中國科學院分子細胞科學卓越創新中心實驗室，研究人員進行實驗。（新華社）

