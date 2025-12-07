食客不關心政治？ 壽司郎上海新店排長龍 候位10小時

我的頻道

中國新聞組／上海7日電
壽司郎上海開張兩家新店，擠滿大批排隊人潮。（取材自小紅書）
中日關係持續緊張、兩國商業活動也遭波及，不過，日本連鎖餐飲品牌壽司郎昨在上海同時開張的兩家新店，都吸引了當地消費者大排長龍，因等候時間超10小時，店家宣布提前停發號碼牌。現場盛況被多家日媒大肆報導，並稱有顧客表示對政治不太關心。話題引發熱議，有中網民稱「吃個飯不用硬扯上幾把尊嚴」，也有人開罵「上海人多漢奸」。港媒則稱，中國民眾這次不抵制日貨的原因之一，是日貨在中國本已漸失優勢，所以抵制已「沒必要」。

綜合媒體報導，壽司郎四年前在廣州開設中國首店後，陸續進駐北京、蘇州等地，6日首次在上海同時開設兩家分店，即「壽司郎上海環球港店」與「壽司郎中山公園龍之夢店」，上海也成為最後一個迎來壽司郎門店的中國一線城市。開業前已在中國社交媒體引發熱議，至此該品牌在中國門店總數達71家。

昨日開張的上海兩家壽司郎分店從清晨起就湧入大批排隊人潮，其中多數是在現場等候補的民眾，雖然等候時間超過10小時，現場排隊人潮仍未減少，把店門口擠得一片都是黑壓壓的人群，逼得店家不得不宣布，由於等候顧客太多，不得不從中午起叫停派發候補號碼牌，但人潮仍未明顯散去。有用餐顧客稱，每盤10元人民幣（約1.4美元）又很美味，性價比高，「難怪其他城市也會排起長隊」。

相關話題在中國社交平台上引發熱議，網民意見兩極：「不講還不知道，明天排隊去」，「吃個飯硬是扯上幾把尊嚴，管的著嘛」，「你要抵制去日本消費我沒意見，但應該大大滴歡迎日本人來華投資，又能展示中國的投資回報，形成良好的國際形象，又促進消費解決就業」；「在民族尊嚴和大是大非面前，上海人的『德行』一覽無遺」，「上海比較多漢奸」，「你們中華民族的事情，別跟我扯一塊」。

另據COURRiER Japon 5日引述南華早報報導，中日緊張情勢再度升高，這次卻幾乎未發生以往都會出現的日貨抵制潮，中國民間反應之所以如此平靜，一個原因是「中國消費者市場已出現劇烈變化」，曾被視為必需品的日本家電、數位產品與汽車，如今因中國本土品牌占據優勢，「已大幅失去光彩」。換言之，對許多中國民眾而言，如今「已幾乎沒有值得抵制的日本產品」。

壽司郎上海開張兩家新店，擠滿大批排隊人潮。（取材自小紅書）
