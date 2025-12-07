攜程與柬埔寨合作 中國網友憂個資外洩 急銷帳號防詐

攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影。（取材自微博@中訪網觀察）

柬埔寨 日前宣布，2026年6月15日至10月15日對中國公民試辦免簽入境14天，中國大型旅遊平台「攜程」1日更與柬埔寨國家旅遊局簽署合作協議。中國媒體報導，此事引發眾多中國網友恐慌，擔心個資外洩被柬埔寨詐騙集團 利用，紛紛急忙註銷攜程帳戶。

中新社3日報導，柬埔寨旅遊部為此呼籲柬國旅遊業協會及媒體機構等相關方面，要「高度重視並積極配合」對中國公民免簽入境政策，並以多種方式廣泛宣傳推薦，共同促進中國公民及投資人赴柬埔寨訪問交流。

綜合界面新聞和香港01報導，在上述免簽政策宣布前，攜程1日與柬埔寨國家旅遊局在上海舉行營銷合作簽約儀式，由該局行政總裁金米尼（Kim Minea）與攜程集團副總裁陳冠其簽署合作協議，代表雙方在旅遊推廣領域正式建立「戰略合作夥伴關係」。

根據報導及中國網路訊息，這一消息連日來引發中國網友熱議，其中不少人決定註銷攜程的帳戶。其中，部分網友在註銷攜程帳戶後，紛紛上傳「帳戶永久註銷成功」的截圖，連日來在微信的朋友圈熱傳，進而引發不少人跟隨。

有中國網民表示，5日晚果斷註銷了攜程帳號，「寧可多花錢買機票，也不想接到柬埔寨的詐騙電話」；有人則說，自己為此連夜取消攜程上綁定的手機號和銀行卡號，「再晚一步信息（資訊）就沒了」。

還有人諷刺地說，「下一步是不是輪到緬甸 免簽了？攜程是不是要接著和緬甸合作？」「這是合作嘎腰子（摘除腎臟）嗎？」「要是在柬埔寨被綁架，攜程能救我嗎？」

據報導，中國網友的擔憂除了長久以來柬埔寨與詐騙園區的關係外，還與攜程往昔出現用戶資訊外洩的紀錄有關。2014年，攜程曾因安全漏洞導致用戶的姓名、身分證號和銀行卡等敏感資料外洩；2018年，攜程又曾因過度蒐集客戶個資，遭中國工信部約談。

對於這場註銷帳號的風波，截至12月5日，未見攜程出面回應。有網友認爲，現在詐騙手段升級，不法分子用「低價旅遊團」當誘餌，把人騙到柬埔寨搞詐騙。而攜程還選擇和柬埔寨合作，其做法令人心寒。