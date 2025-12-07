我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

攜程與柬埔寨合作 中國網友憂個資外洩 急銷帳號防詐

中國新聞組／北京7日電
攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影。（取材自微博@中訪網觀察）
攜程集團副總裁陳冠其與柬埔寨旅遊局執行官KimMinea合影。（取材自微博@中訪網觀察）

柬埔寨日前宣布，2026年6月15日至10月15日對中國公民試辦免簽入境14天，中國大型旅遊平台「攜程」1日更與柬埔寨國家旅遊局簽署合作協議。中國媒體報導，此事引發眾多中國網友恐慌，擔心個資外洩被柬埔寨詐騙集團利用，紛紛急忙註銷攜程帳戶。

中新社3日報導，柬埔寨旅遊部為此呼籲柬國旅遊業協會及媒體機構等相關方面，要「高度重視並積極配合」對中國公民免簽入境政策，並以多種方式廣泛宣傳推薦，共同促進中國公民及投資人赴柬埔寨訪問交流。

綜合界面新聞和香港01報導，在上述免簽政策宣布前，攜程1日與柬埔寨國家旅遊局在上海舉行營銷合作簽約儀式，由該局行政總裁金米尼（Kim Minea）與攜程集團副總裁陳冠其簽署合作協議，代表雙方在旅遊推廣領域正式建立「戰略合作夥伴關係」。

根據報導及中國網路訊息，這一消息連日來引發中國網友熱議，其中不少人決定註銷攜程的帳戶。其中，部分網友在註銷攜程帳戶後，紛紛上傳「帳戶永久註銷成功」的截圖，連日來在微信的朋友圈熱傳，進而引發不少人跟隨。

有中國網民表示，5日晚果斷註銷了攜程帳號，「寧可多花錢買機票，也不想接到柬埔寨的詐騙電話」；有人則說，自己為此連夜取消攜程上綁定的手機號和銀行卡號，「再晚一步信息（資訊）就沒了」。

還有人諷刺地說，「下一步是不是輪到緬甸免簽了？攜程是不是要接著和緬甸合作？」「這是合作嘎腰子（摘除腎臟）嗎？」「要是在柬埔寨被綁架，攜程能救我嗎？」

據報導，中國網友的擔憂除了長久以來柬埔寨與詐騙園區的關係外，還與攜程往昔出現用戶資訊外洩的紀錄有關。2014年，攜程曾因安全漏洞導致用戶的姓名、身分證號和銀行卡等敏感資料外洩；2018年，攜程又曾因過度蒐集客戶個資，遭中國工信部約談。

對於這場註銷帳號的風波，截至12月5日，未見攜程出面回應。有網友認爲，現在詐騙手段升級，不法分子用「低價旅遊團」當誘餌，把人騙到柬埔寨搞詐騙。而攜程還選擇和柬埔寨合作，其做法令人心寒。

柬埔寨 詐騙集團 緬甸

上一則

「最忙5人組」愈挖愈多 杭師大、科技平台都照搬百度人名

下一則

食客不關心政治？ 壽司郎上海新店排長龍 候位10小時

延伸閱讀

泰國打詐查扣逾3億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖

泰國打詐查扣逾3億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖
南韓電商酷澎 3370萬用戶個資外洩 疑中國籍前員工涉案

南韓電商酷澎 3370萬用戶個資外洩 疑中國籍前員工涉案
明星效應？ 仝卓求援次日 失聯13天的表弟在柬埔寨獲救

明星效應？ 仝卓求援次日 失聯13天的表弟在柬埔寨獲救
明星效應？仝卓發聲求援 失聯表弟次日在柬獲救

明星效應？仝卓發聲求援 失聯表弟次日在柬獲救

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場