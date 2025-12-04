我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

王毅會俄外長同聲批日軍事挑釁 未討論川普版和平方案

記者陳湘瑾／綜合報導
中國外交部長王毅2日在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。 （新華社）
中國外交部長王毅2日在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。 （新華社）

中俄外長2日在莫斯科舉行會晤。據中國外交部，王毅在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時提到，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑；拉夫羅夫表示，堅定支持中方在台灣問題上的立場，並介紹對烏克蘭危機的看法。

在中日緊張、川習上周通話及川普政府提出俄烏戰爭「和平計畫」等背景下，王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，赴莫斯科舉行中俄第20輪戰略安全磋商，並在3日會見拉夫羅夫。3日舉行的中俄第20輪戰略安全磋商進行了5個小時。

據中國外交部3日早上消息，王毅表示，今年以來國際環境愈發不穩定、不確定、難預料。兩國元首年內兩度深入溝通，為中俄關係把方向、謀未來。特別是雙方一致同意，堅定維護二戰勝利成果，堅決反對任何企圖為殖民侵略翻案的倒行逆施。

王毅指，中俄作為聯合國安理會常任理事國和新時代全面戰略協作夥伴，要繼續協調配合，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。

王毅也提到，俄羅斯總統普亭1日簽署對中國公民免簽令、明年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年，中俄關係發展將迎來新的歷史契機。中方願繼續同俄方一道相互支持、戰略協作、互利合作。

據中國外交部，拉夫羅夫表示，俄方恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的立場。願以明年「俄中睦鄰友好合作條約」締結25周年為契機，密切高層交往，深化務實合作，增進人員往來，實現互利共贏。

中方新聞稿指，「拉夫羅夫介紹了對烏克蘭危機的看法，讚賞中方秉持客觀、公正立場，願同中方保持溝通；王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為政治解決危機發揮建設性作用。」但新聞稿中未提及雙方是否有針對川普政府俄烏戰爭「和平計畫」一事討論。

另一方面，王毅與紹伊古在戰略安全磋商中，就涉日本問題舉行「戰略對表」，達成新的共識，將強化協調與立場對接。

紹伊古還表示，有鑑於地緣政治挑戰愈來愈多，俄中有必要加強戰略對表，並稱奉行一中原則，支持中國在涉藏、涉疆、香港、台灣等問題上的立場，願共同落實中俄元首共識，推動構建更加公平合理的多極化國際秩序。

中國外長王毅（右）、俄羅斯外長拉夫羅夫俄2日在莫斯科會晤。（取材自中國外交部）
中國外長王毅（右）、俄羅斯外長拉夫羅夫俄2日在莫斯科會晤。（取材自中國外交部）

王毅 俄羅斯 日本

上一則

馬克宏抵北京馬上發文：晤習近平將談和平、經濟

延伸閱讀

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題
黃仁勳受訪稱Nvidia是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

黃仁勳受訪稱Nvidia是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實
涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦

涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦
NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人