介紹台灣民眾怎麼申領大陸「3證件」 國台辦預告：將不斷提供便利

大陸國台辦港澳局長、發言人張晗3日在例行記者會上，用圖表介紹台灣民眾在大陸申領居住證、定居證、身分證的資格與方式。(記者陳政錄／攝影)

面對台灣政府查處台灣人申領中國大陸定居證、身分證，並註銷其台灣身分，國台辦3日在例行記者會上，藉由官媒提問，用圖表介紹台胞在陸申請居住證、定居證、身分證「三證件」的流程，並稱陸方將嚴格保護個資訊息等。國台辦發言人張晗說，不管受到多少干擾和阻礙，兩岸同胞交流都不能停，將不斷為台胞來大陸提供更多便利。

國台辦港澳局長張晗兼任新聞發言人，今天上午主持例行記者會，會上大陸官媒央視「海峽兩岸」記者提問稱，網路上關注台胞申領大陸身分證件新聞很多，請國台辦介紹相關流程。

張晗說，台灣居民自願申領大陸身份證件是其享有的合法權利。為防止別有用心人士混淆視聽、歪曲解讀，方便台胞申領大陸有關證件，藉此機會就台灣居民申領大陸居住證、定居證和身份證有關申領條件、流程和所需材料作完整、準確說明。

張晗以螢幕上的圖表解釋，台灣居民居住證，是大陸有關主管機關專門為滿足台胞在大陸學習、工作、生活便利化需求而制發的證件；台灣居民定居證，是發放給經批准來大陸定居落戶的台灣居民到定居地戶口登記機關辦理常住戶口登記手續的證明；至於大陸居民身分證，根據大陸有關規定，台灣居民回大陸定居的，在辦理常住戶口登記時，應當申請領取居民身分證。

大陸國台辦3日在例行記者會上，用圖表介紹台灣民眾在大陸申領居住證、定居證、身分證所需流程、資料。(記者陳政錄／攝影)

她提到，自2024年1月1日起，大陸出入境管理部門實施鼓勵台灣居民來閩定居落戶政策，支持台胞在閩定居落戶實現「願落盡落」。同時她還介紹申領上述證件所需條件、流程和材料。

張晗最後強調幾點：一是台灣居民申領上述證件完全是自願行為；二是注意到有一些不法機構在網路上虛假宣傳可為台灣居民代辦大陸身份證並藉機牟利，提醒台胞謹防上當受騙；三是大陸相關主管部門在受理、審核、批准過程中，將依法嚴格保護台灣居民有關申請材料，不會洩露當事人個人資料和證件訊息。

她補充，再次提醒廣大台灣同胞，要妥善保管好證件及個人隱私訊息，以防外洩。

媒體追問，陸方此舉有何用意，未來是否推出措施進一步吸引台灣人申領證件？同時由於陸方也有單一戶籍規定，若台灣民眾申領定居證，按陸方規定，須在收到「批准定居通知書」6個月內到公安局辦理定居證並上繳台胞證、台灣身分證和其他旅行有效證件等，是否代表實質上也須放棄台灣身分？對此張晗僅回應，會進一步發布圖表訊息，有助大家更多了解情況。

她接著稱，要進一步強調「兩岸同胞都是中國人，都是一家人」，大家應該多走動、多交流，不管受到多少干擾和阻礙，兩岸同胞交流都不能停，不能斷，這也是為什麼大陸不斷推出政策增進兩岸交流、人員交往，大陸始終秉持兩岸一家親理念，積極推動兩岸人員往來正常化和各領域的交流常態化。

她預告，「當然我們也將不斷的為台灣同胞來大陸提供更多的便利，為台灣同胞在大陸的發展提供幫助，繼續依法有力保護台灣同胞領證的個人信息（資訊）安全。」

媒體又追問，大陸對台政策是否做出改變，是否允許台灣民眾在大陸有雙重戶籍？張晗說，「台灣是中國的一部分，世界上只有一個中國。」