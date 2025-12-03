軍費13連增、放寬武器出口 中國再致函聯國注意日本重啟武裝

我的頻道

中國新聞組╱北京3日電
中國常駐聯合國代表傅聰(圖)再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，提請古特瑞斯注意日本早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。(路透)
就當前中日之爭，中國常駐聯合國代表傅聰再次致函聯合國秘書長古特瑞斯，呼籲日方向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「台貫立場」是什麼？傅雷並提請古特瑞斯注意，日方早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。

針對日本首相高市早苗上月初涉台言論，傅聰11月21日致函古特瑞斯。日本駐聯合國代表山崎和之隨後於11月24日致函給古特瑞斯，反駁中國說法。

央視新聞報導，傅聰12月1日再次致函古特瑞斯，針對山崎和之11月24日致函中有關「無理狡辯言論」予以嚴正批駁，並闡明中國政府立場。傅雷稱，他此次致函是奉中國政府指示闡明五點立場：

一、當前中日之間存在嚴重分歧的直接原因，是日本首相高市早苗11月7日在國會答辯時，稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日本會武力介入台灣問題，公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序。

二、包括日本代表致函在內，日方聲稱堅持「一貫立場」。中方近期多次公開質問日方，所謂「一貫立場」到底是什麼？日方到現在仍未給中方以正面答覆。

三、日本代表在致函中稱日本堅持專守防衛的被動防禦戰略，高市早苗卻把日本的「存亡危機事態」與「台灣有事」相關聯，暗示對中國動用武力，顯然超出了日方所謂「專守防衛」、「被動防禦」的範疇。

四、日本代表在致函中還影射指責他國的國防力量建設。傅聰提請古特瑞斯注意以下事實：日本戰敗以來，日本從未停止為侵略歷史翻案；多年來日本不斷大幅調整安保政策，日本防衛預算已「13連增」；日本已修改戰後長期堅持的「武器出口三原則」，開始出口殺傷性武器；日本還圖謀修改「無核三原則」，為引進核武器打開方便之門。很顯然，日方早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。

五、日本代表在致函中表示應該努力增進相互理解和合作，但現在最大的挑戰是，高市早苗的言行已嚴重破壞中日互信。日方如真心想發展穩定的中日關係，就應該明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論。

央視新聞稱，該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。

此外，中國海警局昨天通報稱，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入中國釣魚島（日本稱尖閣諸島）的領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離，日方巡邏船也要求中方駛離該海域，雙方對峙三小時左右。這是中國公務船今年第29次駛入釣魚島領海，前一次是11月16日，也是高市新內閣與北京產生外交摩擦之初。

另據俄通社報導，中俄外長2日在莫斯科舉行會晤，中國外長王毅表示，越是重要關頭，中俄越需要加強溝通，深化戰略合作。俄外長拉夫羅夫則說，俄中越頻繁溝通，越能促進全球和平與穩定。王毅還提到，中俄元首一致同意要共同維護二戰勝利成果和戰後國際秩序。

中國海警局今早宣布，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入「釣魚島領海」，中國海警艦艇依法...
中國海警局今早宣布，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入「釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。(美聯社)

