中國外交部要求高市早苗：老老實實收回錯誤言論

中國外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

針對日本 首相高市早苗 日前表示，日本已根據「舊金山 和約」放棄了全部權利，「無法認定台灣的法律地位」。中國外交部發言人林劍1日下午在例行記者會上批評，日方對自身在台灣問題上的立場，一再遮遮掩掩，含糊其詞，連完整重申日方的立場，都無法做到。

林劍說，「我們敦促日方以史為鑒、深刻反省，嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。」

針對高市前述談話，以及日本外相茂木敏充11月28日被問及高市這項說法這是否意味「日本不承認中國對台灣的主權」時，也只重複「舊金山和約」相關說法，並稱日本政府對台灣的基本立場正如1972年的《中日聯合聲明》所述，不多也不少。

據央視新聞報導，林劍1日下午在例行記者會上表示，日方對將台灣明確歸還中國的《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》避而不談；對構成中日關係政治基礎的四個政治文件避而不談；對日本政府堅持一個中國原則的政治承諾避而不談。反覆以所謂「立場未變」敷衍搪塞。

林劍說，日方避而不談的，恐怕不僅僅是在台灣問題上的立場。今天是《開羅宣言》發表82周年，《開羅宣言》等一系列國際法律文件不僅明確了中國對台灣的主權，更是世界反法西斯戰爭的重大成果，構成戰後國際秩序重要組成部分。

他強調，遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務，也是戰後日本重獲國際社會接納的前提，現在日方隻字不提具有充分國際法效力的上述文件，卻一味引用一個把受日本殖民侵略最嚴重的亞洲鄰國，特別是中國排斥在外的文件，這是對日本軍國主義侵略慘痛記憶的漠視，對世界反法西斯戰爭歷史真相的褻瀆，對聯合國權威和戰後國際秩序的公然挑戰。

林劍並指出，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。

林劍稱，這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏止軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事和「避而不談」的手法，讓世人遺忘，為自己「鬆綁」。「這種伎兩欺騙不了世人」。

林劍強調，「歷史倒車開不得，和平底線碰不得」。日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。