我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

中客赴日旅遊急凍 團客全沒了 中航企12月取消900航班

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
12月中國大陸航空公司取消逾900架次赴日航班，其中廉價航空春秋航空減少182班最多。圖為春秋航空班機。（本報資料照片）
12月中國大陸航空公司取消逾900架次赴日航班，其中廉價航空春秋航空減少182班最多。圖為春秋航空班機。（本報資料照片）

中國針對日本首相涉台論發言的抵制仍在持續，日本大阪一家旅行社稱，中國遊客赴日團體遊幾全部取消，個人遊預約訂單也取消約四成。中國團客銳減，連帶波及中國的航空公司12月也要取消超900架次赴日航班，是兩天前的三倍。部分日本知名高校擬加收外國留學生70％學費的「區別對待」也引來中國留學生不滿，社交平台上有不少學生留言稱赴日留學性價比更低，將重新考慮是否去日本留學。

據央視報導，高市早苗涉台錯誤言論導致中國公民赴日旅遊熱情降至冰點。北海道劄幌市「薄野」酒店工作人員透露，該店在五天內出現大規模退訂且仍在延續。一家位於大阪市的旅行社80%客戶來自中國，負責人稱，中國遊客赴日團體遊已幾乎全部被取消，年內的個人遊預約訂單也取消了約四成，後續或將持續。

中國團客赴日銳減，連帶波及兩國航空業。據日經亞洲29日消息，中日外交爭端不斷升級，日本國際機場和旅遊業遭受重創，中國航空公司12月要取消超900架次赴日航班，這數字是兩天前的三倍。截至11月27日上午，中國航空公司已取消72條航線上的904架次航班，佔原計畫5548班的16%，相當於約15.6萬個座位，這一數字較25日取消的268架次大幅躍升。

航空數據公司Cirium數據顯示，受影響的13個日本機場中，關西國際機場損失最重，626個入境航班被取消；東京成田機場及名古屋中部機場則各取消68班。成田國際機場株式會社社長預計，成田與中國每週近300班航班中，可能有10%至20%被取消。

以中國航空公司看，南方航空和東方航空分別取消118班和109班。總部在上海的中型航空公司削減幅度更大，春秋航空取消182班，吉祥航空取消166班。

報導稱，機票價格也大幅下降。根據日本廉航比價網站統計，12月，關西─上海來回機票價格已從去年約2萬日圓（130美元）跌至今年的約8500日圓。

另據極目新聞報導，有中國留學生稱，日本東北大學擬將國際學生的學費提升至現在的1.7倍，以「區別」他們與日本學生，招致許多留學生不滿，認為學費上漲幅度過大，後續其他學校若也跟進，勢必會影響國際學生的擇校。

日本東北大學位於仙台市，2025年世界QS排名107位，該校正考慮將國際學生學費從每年53萬5800日元（約3430美元）漲至90萬日元。日本學生學費將保持不變，預計2027學年開始實施。

在中國和日本的社交平台上，已有不少學生留言反對這種「區別對待」，認為漲學費後赴日留學的性價比變低，表示會重新考慮是否去日本留學。

日本 中國留學生 東北大學

上一則

港大火／中整治使用竹架、非阻燃網等情況 並懸賞舉報

下一則

日歌手被切麥、全程完整拍攝 主播：中國故意打認知戰

延伸閱讀

撰文批高市早苗 中駐日大使：任何狡辯都是自欺欺人

撰文批高市早苗 中駐日大使：任何狡辯都是自欺欺人
中引敵國條款 對日會徹底攤牌嗎

中引敵國條款 對日會徹底攤牌嗎
正計畫出遊？看看北美10大最貴與最便宜機場

正計畫出遊？看看北美10大最貴與最便宜機場
濱崎步、大槻真希上海開唱受阻 楊烈：只有中國做得出來

濱崎步、大槻真希上海開唱受阻 楊烈：只有中國做得出來

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉