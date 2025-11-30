中客赴日旅遊急凍 團客全沒了 中航企12月取消900航班

12月中國大陸航空公司取消逾900架次赴日航班，其中廉價航空春秋航空減少182班最多。圖為春秋航空班機。（本報資料照片）

中國針對日本 首相涉台論發言的抵制仍在持續，日本大阪一家旅行社稱，中國遊客赴日團體遊幾全部取消，個人遊預約訂單也取消約四成。中國團客銳減，連帶波及中國的航空公司12月也要取消超900架次赴日航班，是兩天前的三倍。部分日本知名高校擬加收外國留學生70％學費的「區別對待」也引來中國留學生 不滿，社交平台上有不少學生留言稱赴日留學性價比更低，將重新考慮是否去日本留學。

據央視報導，高市早苗涉台錯誤言論導致中國公民赴日旅遊熱情降至冰點。北海道劄幌市「薄野」酒店工作人員透露，該店在五天內出現大規模退訂且仍在延續。一家位於大阪市的旅行社80%客戶來自中國，負責人稱，中國遊客赴日團體遊已幾乎全部被取消，年內的個人遊預約訂單也取消了約四成，後續或將持續。

中國團客赴日銳減，連帶波及兩國航空業。據日經亞洲29日消息，中日外交爭端不斷升級，日本國際機場和旅遊業遭受重創，中國航空公司12月要取消超900架次赴日航班，這數字是兩天前的三倍。截至11月27日上午，中國航空公司已取消72條航線上的904架次航班，佔原計畫5548班的16%，相當於約15.6萬個座位，這一數字較25日取消的268架次大幅躍升。

航空數據公司Cirium數據顯示，受影響的13個日本機場中，關西國際機場損失最重，626個入境航班被取消；東京成田機場及名古屋中部機場則各取消68班。成田國際機場株式會社社長預計，成田與中國每週近300班航班中，可能有10%至20%被取消。

以中國航空公司看，南方航空和東方航空分別取消118班和109班。總部在上海的中型航空公司削減幅度更大，春秋航空取消182班，吉祥航空取消166班。

報導稱，機票價格也大幅下降。根據日本廉航比價網站統計，12月，關西─上海來回機票價格已從去年約2萬日圓（130美元）跌至今年的約8500日圓。

另據極目新聞報導，有中國留學生稱，日本東北大學 擬將國際學生的學費提升至現在的1.7倍，以「區別」他們與日本學生，招致許多留學生不滿，認為學費上漲幅度過大，後續其他學校若也跟進，勢必會影響國際學生的擇校。

日本東北大學位於仙台市，2025年世界QS排名107位，該校正考慮將國際學生學費從每年53萬5800日元（約3430美元）漲至90萬日元。日本學生學費將保持不變，預計2027學年開始實施。

在中國和日本的社交平台上，已有不少學生留言反對這種「區別對待」，認為漲學費後赴日留學的性價比變低，表示會重新考慮是否去日本留學。