遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

美國五角大廈認定阿里巴巴等8家中國企業，應被列入協助解放軍的「中國軍事企業清單」，即「1260H名單」。阿里巴巴27日予以駁斥，批評相關認定毫無依據。（路透）

彭博27日報導，美國五角大廈 認定中國科技巨頭阿里巴巴 、百度，以及中國電動車龍頭比亞迪等8家中國企業，應被列入協助解放軍 的「中國軍事企業清單」，即「1260H名單」。阿里巴巴27日予以駁斥，批評相關認定毫無依據。

根據彭博檢視過的文件副本，美國戰爭部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）在10月7日致眾議院與參議院軍事委員會主席的信函中，通報了這一結論。

其餘5家被提議列入清單的公司，包含新易盛、華虹半導體、速騰聚創、藥明康德，以及中際旭創。

該名單旨在識別與中國軍方有關、且在美國運營的企業。名單每年更新1次，最近1次是在川普上任前的1月，當時清單包括了134家中國企業，其中包含騰訊、寧德時代、長鑫存儲等，但未包含上述8家公司。

報導表示，目前尚不清楚上述8家公司是否已被正式列入五角大廈所謂的「1260H名單」。該名單本身不涉及具體的制裁或是任何直接法律後果，但對美國投資者而言是1項重要警告。

遭點名與解放軍有關聯，阿里巴巴發言人27日回應表示，將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據。阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。

阿里巴巴並稱，集團業務與美國軍事採購無關，即使被列入第1260H條清單，也不會影響集團在美國乃至全球正常開展業務。

除了阿里巴巴已發布回應外，根據報導，被點名的中國企業均未立即回應置評請求。