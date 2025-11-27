我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國五角大廈認定阿里巴巴等8家中國企業，應被列入協助解放軍的「中國軍事企業清單」，即「1260H名單」。阿里巴巴27日予以駁斥，批評相關認定毫無依據。（路透）
美國五角大廈認定阿里巴巴等8家中國企業，應被列入協助解放軍的「中國軍事企業清單」，即「1260H名單」。阿里巴巴27日予以駁斥，批評相關認定毫無依據。（路透）

彭博27日報導，美國五角大廈認定中國科技巨頭阿里巴巴、百度，以及中國電動車龍頭比亞迪等8家中國企業，應被列入協助解放軍的「中國軍事企業清單」，即「1260H名單」。阿里巴巴27日予以駁斥，批評相關認定毫無依據。

根據彭博檢視過的文件副本，美國戰爭部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）在10月7日致眾議院與參議院軍事委員會主席的信函中，通報了這一結論。

其餘5家被提議列入清單的公司，包含新易盛、華虹半導體、速騰聚創、藥明康德，以及中際旭創。

該名單旨在識別與中國軍方有關、且在美國運營的企業。名單每年更新1次，最近1次是在川普上任前的1月，當時清單包括了134家中國企業，其中包含騰訊、寧德時代、長鑫存儲等，但未包含上述8家公司。

報導表示，目前尚不清楚上述8家公司是否已被正式列入五角大廈所謂的「1260H名單」。該名單本身不涉及具體的制裁或是任何直接法律後果，但對美國投資者而言是1項重要警告。

遭點名與解放軍有關聯，阿里巴巴發言人27日回應表示，將阿里巴巴列入第1260H條清單的提議毫無依據。阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。

阿里巴巴並稱，集團業務與美國軍事採購無關，即使被列入第1260H條清單，也不會影響集團在美國乃至全球正常開展業務。

除了阿里巴巴已發布回應外，根據報導，被點名的中國企業均未立即回應置評請求。

阿里巴巴 五角大廈 解放軍

上一則

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光 網熱議新聞倫理

下一則

延燒7棟大樓… 香港大火已55死 72人傷 百餘人失聯 60年最嚴重

延伸閱讀

台投資美4千億元？ 路透：台積電將投資並代訓美員工

台投資美4千億元？ 路透：台積電將投資並代訓美員工
外賣戰、AI基建2個錢坑拖累 阿里巴巴Q2獲利腰斬

外賣戰、AI基建2個錢坑拖累 阿里巴巴Q2獲利腰斬
阿里攜手新世界集團進軍南韓 外界憂引發價格戰

阿里攜手新世界集團進軍南韓 外界憂引發價格戰
進軍南韓 阿里攜手新世界集團抗衡「酷澎」

進軍南韓 阿里攜手新世界集團抗衡「酷澎」

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位