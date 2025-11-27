法國總統辦公室：馬克宏12月3日訪中 將晤習近平

中國國家主席習近平（左）與法國總統馬克宏（右），去年5月在巴黎愛麗舍總統府舉行雙邊會面之前握手。（路透）

法國總統府26日宣布，總統馬克宏 將於12月3日至5日對中國進行國事訪問，屆時將前往北京以及四川成都，並與中國國家主席習近平 會面。

法國國際廣播電台報導，這是馬克宏繼2023年4月之後，時隔兩年半再次訪問中國。習近平曾於2024年5月訪問法國。

愛麗舍宮消息稱，馬克宏將推動一項在經濟和貿易領域實現合作與平衡的議程，而這一目標將成為法國在2026年擔任七國集團（G7 ）主席國期間的核心內容。

據法國總統府介紹，屆時雙方將討論中法戰略夥伴關係中的重大議題，以及多個重要的國際問題和在應對全球性挑戰方面的合作。

據悉，四川成都設有一個熊貓保護中心，本周接收了此前在法國動物園飼養的唯一一對大熊貓。這兩隻名為「歡歡」和「圓仔」的大熊貓自2012年起由中國租借給法國。由於雌熊貓「歡歡」出現腎功能不全，因此它們返回中國。而中國駐法國大使館承諾，未來將向法國提供「新的大熊貓」。

彭博社11月12日報導，馬克宏正考慮邀請習近平出席2026年在法國舉行的七國集團（G7）峰會。