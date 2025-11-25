我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

威嚇日？中選甲午海戰故地軍演「跌倒地方重新崛起」

中國新聞組／北京25日電
劉公島上的中國甲午戰爭博物館。（取材自知乎）
劉公島上的中國甲午戰爭博物館。（取材自知乎）

隨著中日緊張情勢不斷升高，中國近期密集在黃海展開多項軍事演練。中國海事局最新通報，11月24日6時至17時在劉公島東部水域進行實彈射擊，劃定的海域禁止駛入。不僅如此，多地也紛紛組織民兵開展實戰化軍事訓練，大幅提升國防動員後備力量。

中國海事局公布的實彈射擊區域座標落在山東半島東南側外海，亦即黃海北部靠近山東半島海域，與日本對馬島直線距離約740公里。

中國海事局日前才發布渤海海峽黃海北部的航行警告，自11月23日16時至12月7日16時，在劃定的海域執行軍事任務，禁止駛入。該區域大致位於大連東南方向不遠處海域，與日本對馬島直線距離約850公里，距離日本九州北部約980公里。

值得一提的是，這次軍演地點正是甲午戰爭故地。有專家表示，此次演訓既是實力的展示，更是對歷史的深刻回望。

香港文匯報報導，劉公島地處黃海要衝，毗鄰威海港，在歷史上具有重要戰略地位，是甲午戰爭中北洋水師全軍覆沒的見證地。1895年2月，日軍攻陷劉公島，提督丁汝昌自盡殉國，北洋艦隊在此覆滅。如今，這片水域已成為中國海軍訓練和演習的重要區域。

對此，軍事專家宋忠平表示，在劉公島附近組織軍事演訓，核心目的之一便是銘記歷史、以史為鑑，在「跌倒的地方」重新崛起。但他強調，與清政府時期北洋水師無力對抗日本艦隊的困境不同，當代中國軍隊的整體作戰能力已實現質的飛躍，此次演訓既是實力的展示，更是對歷史的深刻回望。

除了內陸省區的國防動員系統「緊貼實戰需求」，民兵也動員開展「實戰化軍事訓練」，提升民兵分隊的應急處置和精準保障能力，提升其國防動員後備力量。

央視報導列舉，一場在安徽蕭縣進行中的綜合保障實戰化演練，民兵分隊圍繞物資轉運、熱食製作、通用工程、搶修搶建等環節，快速裝卸載及轉運應急物資，並及時打通生命通道，為遂行後續應急保障任務奠定基礎。

另在重慶市渝中區，民兵開展的模擬演練中，當地人民武裝部使用數位智慧化武裝工作平台，精準完成參戰人員抽組、裝備物資緊急調用，有序組織新域新質民兵力量參加實戰化演練。

報導提到，相關演練也將數位智慧化武裝工作平台應用於兵員徵集、應急救援、戰備執勤等領域，以提升中國國防動員後備力量，以及援戰保戰能力。

中共建政後基於「寓兵於民」的思想，在中國各縣級、鄉級行政區、國有企業，甚至一些大專院校成立「人民武裝部」，專責緊急情況時的民防動員及徵兵事宜，同時管理民兵使用的武器倉庫。

日本 香港 中共

上一則

「日本沒有中國遊客更優雅」 胡錫進：漢奸發的文字

下一則

德國跟進美 對中國小包裹徵稅 衝擊跨境電商

延伸閱讀

威嚇日本？中選甲午戰故地軍演 「在跌倒處崛起」

威嚇日本？中選甲午戰故地軍演 「在跌倒處崛起」
川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕
難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史

難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史
日本如期在與那國島部署飛彈 中國外交部重彈舊調

日本如期在與那國島部署飛彈 中國外交部重彈舊調

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…