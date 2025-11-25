威嚇日？中選甲午海戰故地軍演「跌倒地方重新崛起」

劉公島上的中國甲午戰爭博物館。（取材自知乎）

隨著中日緊張情勢不斷升高，中國近期密集在黃海展開多項軍事演練。中國海事局最新通報，11月24日6時至17時在劉公島東部水域進行實彈射擊，劃定的海域禁止駛入。不僅如此，多地也紛紛組織民兵開展實戰化軍事訓練，大幅提升國防動員後備力量。

中國海事局公布的實彈射擊區域座標落在山東半島東南側外海，亦即黃海北部靠近山東半島海域，與日本 對馬島直線距離約740公里。

中國海事局日前才發布渤海海峽黃海北部的航行警告，自11月23日16時至12月7日16時，在劃定的海域執行軍事任務，禁止駛入。該區域大致位於大連東南方向不遠處海域，與日本對馬島直線距離約850公里，距離日本九州北部約980公里。

值得一提的是，這次軍演地點正是甲午戰爭故地。有專家表示，此次演訓既是實力的展示，更是對歷史的深刻回望。

香港 文匯報報導，劉公島地處黃海要衝，毗鄰威海港，在歷史上具有重要戰略地位，是甲午戰爭中北洋水師全軍覆沒的見證地。1895年2月，日軍攻陷劉公島，提督丁汝昌自盡殉國，北洋艦隊在此覆滅。如今，這片水域已成為中國海軍訓練和演習的重要區域。

對此，軍事專家宋忠平表示，在劉公島附近組織軍事演訓，核心目的之一便是銘記歷史、以史為鑑，在「跌倒的地方」重新崛起。但他強調，與清政府時期北洋水師無力對抗日本艦隊的困境不同，當代中國軍隊的整體作戰能力已實現質的飛躍，此次演訓既是實力的展示，更是對歷史的深刻回望。

除了內陸省區的國防動員系統「緊貼實戰需求」，民兵也動員開展「實戰化軍事訓練」，提升民兵分隊的應急處置和精準保障能力，提升其國防動員後備力量。

央視報導列舉，一場在安徽蕭縣進行中的綜合保障實戰化演練，民兵分隊圍繞物資轉運、熱食製作、通用工程、搶修搶建等環節，快速裝卸載及轉運應急物資，並及時打通生命通道，為遂行後續應急保障任務奠定基礎。

另在重慶市渝中區，民兵開展的模擬演練中，當地人民武裝部使用數位智慧化武裝工作平台，精準完成參戰人員抽組、裝備物資緊急調用，有序組織新域新質民兵力量參加實戰化演練。

報導提到，相關演練也將數位智慧化武裝工作平台應用於兵員徵集、應急救援、戰備執勤等領域，以提升中國國防動員後備力量，以及援戰保戰能力。

中共 建政後基於「寓兵於民」的思想，在中國各縣級、鄉級行政區、國有企業，甚至一些大專院校成立「人民武裝部」，專責緊急情況時的民防動員及徵兵事宜，同時管理民兵使用的武器倉庫。