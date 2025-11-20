我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

高市「台灣有事」發言讓中國暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在南韓慶州的APEC峰會舉行場邊會議。（美聯社）

日本首相高市早苗上任數周，就因為在國會就「台灣有事」答辯，親身感受到觸碰中國在台灣問題紅線的下場。北京隨即啟動經濟施壓手段，並掀起一波直指高市本人的民族主義浪潮。

CNN指出，這場風波似乎經過精心計算，目的是警告日本以及區域內其他國家，如果在台灣問題上採取與北京立場相悖的行動可能遭遇的後果，然而，這場爭端也凸顯北京的深層擔憂，擔心亞洲軍事態勢可能改變，尤其是美國盟友面對中國軍力上升，正增加防務支出並加強協調，而且沒有哪個國家比日本更能引發這種擔憂。

為了鞏固中共長期以來確保日軍侵華歷史不再重演的決心，習近平迅速推進解放軍軍現代化，並擴大中國的全球影響力。在北京眼中，高市的言論顯示，日本不尊重這場將中國定位為崛起強權的權力重整，且可能懷抱軍事野心，威脅中國的崛起。

近年來，日本安全態勢已出現全面轉變，逐步偏離二戰後由美國制定的和平憲法，提高國防預算並取得反擊能力。儘管以往的日方領導人避免從軍事回應的角度談論台灣，但政界人士，尤其是高市所屬的自民黨右翼，日益警覺北京若對位於日本南方具戰略位置的台灣動武，可能對東京帶來的影響。這種憂慮推動日本進一步擴大防務預算，甚至可能走向修憲。

高市是一位鷹派人物，過去曾因對二戰日本戰爭罪行的責任說法提出質疑而引發北京不滿，上任初期即呼籲加強與美國的安全合作並加速國防建設，「台灣有事」答辯則是她首次在台灣問題上直言不諱。新加坡國立大學副教授莊嘉穎指出，這就是為什麼日方有人認為北京此時強力反制，是「早早將高市逼到死角，使她在推動日本防務投資時更為謹慎」。

CNN報導指出，北京將控制台灣視為本世紀中葉前必須完成的「民族復興」核心環節；若中國決定訴諸武力，軍力日益提升的日本恐使局勢更形複雜。人民大學國際事務研究所所長王義桅則形容，在北京眼中，高市此番表態可總結為：「錯誤的人，在錯誤的時間，說錯誤的話。」

日本 高市早苗 新加坡

上一則

廣東模特冠軍像大媽？ 官方澄清：頒錯人

下一則

黃之鋒被控串謀勾結境外勢力案 2026年3月再處理

延伸閱讀

日相台灣有事說 西方盟國淡漠

日相台灣有事說 西方盟國淡漠
高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起

高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起
重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話

重申中國總理G20不見日本領導人 北京再說重話
中國禁日水產進口 賴清德午餐吃「日本生魚片」相挺

中國禁日水產進口 賴清德午餐吃「日本生魚片」相挺

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據