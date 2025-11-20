央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客，中媒發文稱「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」，引發日本政府不滿。（視頻截圖）

日本 外務省官員18日就首相高市早苗 言論前往中國磋商，中國官媒播出中國外交部亞洲司司長劉勁松會後「手插口袋」送客，日官員低頭似正聽劉勁松訓話畫面，並宣傳稱「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」，引發日本政府不滿，昨就未經協調便安排媒體一事向中方提出交涉。而這畫面也引來部分外媒批評中國為大內宣不顧外交禮儀失態。中國網民則有人挺：「天冷揣兜而已，不要心虛發慌」，有人諷：「純屬自嗨，有人拍照要記住插袋」。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰奉命就首相高市早苗言論前往中國磋商，央視新聞等中國官媒卻播出他離開中國外交部時，中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客且邊走邊說話的畫面。據央視旗下「玉淵譚天」報導，劉勁松著一身五四青年裝，胸前佩戴國徽，雙手一直插兜，表示：「天冷，也不便握手」；面對媒體提問，金井正彰一言未發，低頭邊走邊聽中方講話，頻頻點頭，表情嚴肅。‌‌

沒多久，多家中媒開始大肆報導並瘋傳這段畫面稱，一邊是「雙手插兜，氣場全開」，另一邊是「提包抿嘴，手足無措」，成了中國網友熱議的焦點：「新的世界名畫：雙手插兜」，「想當年小學違紀，被值周老師抓現行，就這種場景」，「劉司長插的是從容，兜住的是14億人的底氣」。

話題「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」也隨即衝上了微博熱搜，有中媒報導稱，這張照片被日媒同步轉載，日網評論區有日本網友心碎吐槽：「這哪裡是磋商，分明是去北京聽訓話」，也有日本網友怒批中國宣傳這張照片只是為了大內宣，諷「無恥」、「無理又丟臉」。

對此，朝日新聞報導，日本內閣官房長官木原稔19日召開記者會時對此表示，「政府將避免對中國國內媒體的逐一報導作出評論」，並指日方已就未經協調便安排媒體一事向中方提出交涉。他也重申：「在雙方的努力下，減少課題與懸而未決事項、增加理解與合作的方針沒有改變。我們將持續關注情況，並採取適當的應對」。

法廣報導認為，繼中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭論」之後，又出現了中國外交部官員兩手插兜「傲視」日本官員場面，在外交層面，「失禮」通常被國際上視為是一件很嚴重的事。有評論稱，這種做派無濟於事，但破壞性極大；並指在中國網路評論區翻車了，一名網友說「這個沒意義，純屬自嗨」，另一人批評「我們的司長兩手插兜，應該不符合外交禮儀吧」，還有人諷刺中國官員活學活用北韓最高領導人金正恩 ，貼出金正恩雙手插兜與中國總理李強談話的照片。