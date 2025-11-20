我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客，中媒發文稱「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」，引發日本政府不滿。（視頻截圖）
中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客，中媒發文稱「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」，引發日本政府不滿。（視頻截圖）

日本外務省官員18日就首相高市早苗言論前往中國磋商，中國官媒播出中國外交部亞洲司司長劉勁松會後「手插口袋」送客，日官員低頭似正聽劉勁松訓話畫面，並宣傳稱「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」，引發日本政府不滿，昨就未經協調便安排媒體一事向中方提出交涉。而這畫面也引來部分外媒批評中國為大內宣不顧外交禮儀失態。中國網民則有人挺：「天冷揣兜而已，不要心虛發慌」，有人諷：「純屬自嗨，有人拍照要記住插袋」。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰奉命就首相高市早苗言論前往中國磋商，央視新聞等中國官媒卻播出他離開中國外交部時，中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」送客且邊走邊說話的畫面。據央視旗下「玉淵譚天」報導，劉勁松著一身五四青年裝，胸前佩戴國徽，雙手一直插兜，表示：「天冷，也不便握手」；面對媒體提問，金井正彰一言未發，低頭邊走邊聽中方講話，頻頻點頭，表情嚴肅。‌‌

沒多久，多家中媒開始大肆報導並瘋傳這段畫面稱，一邊是「雙手插兜，氣場全開」，另一邊是「提包抿嘴，手足無措」，成了中國網友熱議的焦點：「新的世界名畫：雙手插兜」，「想當年小學違紀，被值周老師抓現行，就這種場景」，「劉司長插的是從容，兜住的是14億人的底氣」。

話題「日本網友看中方霸氣插兜心碎了」也隨即衝上了微博熱搜，有中媒報導稱，這張照片被日媒同步轉載，日網評論區有日本網友心碎吐槽：「這哪裡是磋商，分明是去北京聽訓話」，也有日本網友怒批中國宣傳這張照片只是為了大內宣，諷「無恥」、「無理又丟臉」。

對此，朝日新聞報導，日本內閣官房長官木原稔19日召開記者會時對此表示，「政府將避免對中國國內媒體的逐一報導作出評論」，並指日方已就未經協調便安排媒體一事向中方提出交涉。他也重申：「在雙方的努力下，減少課題與懸而未決事項、增加理解與合作的方針沒有改變。我們將持續關注情況，並採取適當的應對」。

法廣報導認為，繼中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭論」之後，又出現了中國外交部官員兩手插兜「傲視」日本官員場面，在外交層面，「失禮」通常被國際上視為是一件很嚴重的事。有評論稱，這種做派無濟於事，但破壞性極大；並指在中國網路評論區翻車了，一名網友說「這個沒意義，純屬自嗨」，另一人批評「我們的司長兩手插兜，應該不符合外交禮儀吧」，還有人諷刺中國官員活學活用北韓最高領導人金正恩，貼出金正恩雙手插兜與中國總理李強談話的照片。

日本 高市早苗 金正恩

上一則

24歲男砍殺女友 無視她呼救還直播 法官一理由只判死緩

下一則

中日關係緊張 中國海警1天2度闖金門海域測試海巡隊反應

延伸閱讀

分析：留日華生 最壞情況暴跌7成

分析：留日華生 最壞情況暴跌7成
中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全

中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全
不只要求高市收回相關言論 中國官媒最新表態：道歉辭職

不只要求高市收回相關言論 中國官媒最新表態：道歉辭職
日拒撤高市言論 中外交官嗆「不滿意」 雙手插口袋送客

日拒撤高市言論 中外交官嗆「不滿意」 雙手插口袋送客

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據