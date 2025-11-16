央視：神22將滿載貨物 無人狀態下擇機發射

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
上月底發射的神舟21號。（取材自央視新聞微博）
上月底發射的神舟21號。（取材自央視新聞微博）

神舟20號乘組已平安返回地球。據央視新聞報導，根據計畫安排，神舟22號飛船將在無人狀態下擇機發射。中國載人航天工程辦公室總體技術局的高級工程師周亞強表示，目前已啟動神舟22號飛船的發射任務，各系統正在進行緊鑼密鼓的準備，飛船將滿載貨物上行，主要是航天員的食品和空間站的設施設備。

政知新媒體報導，神舟20號航天員乘組搭乘神舟21號載人飛船14日返回東風著陸場，3名航天員陳冬、陳中瑞、王傑身體狀態良好，刷新中國航天員乘組在軌駐留時長紀錄。這是中國航天員首次通過「換乘」載人飛船的方式從天外平安歸來。

報導指出，按照原計畫，神舟20號航天員乘組應於11月5日返回地球，因神舟20號載人飛船返回艙舷窗玻璃出現細微裂紋，最大可能是受空間碎片外部衝擊導致，不滿足載人安全返回的放行條件。神舟20號載人飛船將繼續留軌開展相關試驗。

據報導，周亞強表示，在空間站停靠期間，對飛船的安全性有一套完整的檢測流程，包括定期進行巡檢，還有返回之前的專項檢查。神舟20號玻璃舷窗發現細微裂紋，就是返回之前航天員進行專項檢查的時候發現。

周亞強表示，讓神舟20號乘組乘坐神舟21號返回主要有兩個方面的因素。

報導說，一方面是神舟21號飛船的狀態和神舟20號飛船是一致的，神舟20號乘組針對前期的神舟21號飛船也開展過訓練，比較熟悉，但神舟22號飛船儀表做了優化改進。另一方面，神舟20號乘組已經按計畫完成了在軌的既定任務，想讓乘組盡快地返回地球。

