我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI需求推動晶片漲價 傳中手機商暫停採購 明年價格估漲

烏克蘭陷貪腐、戰場、資金3重危機 開戰以來最險峻冬季

不甩自家政府？中警告暫勿前往日本 中客仍大排長龍：對政治沒興趣

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國旅客去年2月9日除夕夜在上海浦東機場排隊準備報到。（路透）
中國旅客去年2月9日除夕夜在上海浦東機場排隊準備報到。（路透）

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。中國各媒體都播報了外交部的呼籲，到了當天半夜，這則消息也成為微博最熱門的消息之一。

不過，朝日新聞記者15日上午在中國上海浦東機場，了解在這之後的中國觀光客赴日狀況，發現前往日本觀光的遊客依舊很多。朝日新聞訪問了五組赴日旅客，他們都表示知道外交部的警告，但不會更改行程，並說自己對政治不感興趣，還有人說自己去過許多國家旅遊，但從未遇到歧視和麻煩。

朝日新聞指出，上海浦東機場當天上午10時，飛往大阪航班的報到櫃台前大排長龍。他們大多穿著休閒，似乎大多是觀光客，隊伍中還傳來家庭旅客及情侶交談的笑聲。

朝日新聞訪問了五組正在辦理相關手續的旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。一對30多歲、帶著子女的夫婦表示，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。他們被問及原因，只是簡單答道「對政治不感興趣」，並未多作說明。

其他遊客也表示，「有看到新聞」，隨後將目光移開並保持沉默。朝日新聞指出，在這樣的情勢下前往日本，他們似乎感到有些歉疚或不安。

一名剛從大學畢業的20幾歲女子也接受了訪問。她說，她知道這些報導，「但政治上的事與我無關」。這名女子還說，她曾去過多個歐洲國家旅遊，從未遇到歧視和麻煩事件，自己對日本的治安感到特別安心。她表示：「即使可以取消機票，我也不打算改變計畫。」

日本 觀光 歧視

上一則

香港機場三跑道地盤發現二戰時期炸彈 距新控制塔600公尺

延伸閱讀

夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉

夏季旅日消費中客居冠 中用觀光施壓 日：難接受已交涉
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
警告日本？中國發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

警告日本？中國發布航行警告 黃海中部將實彈射擊
關係緊張 中國突發通告提醒民眾「暫勿前往日本」

關係緊張 中國突發通告提醒民眾「暫勿前往日本」

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證