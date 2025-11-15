我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

挖到寶… 遼寧探明中國首個千噸級金礦 創紀錄

記者林茂仁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大東溝金礦鑽探工程施工現場。（取材自人民網／自然資源部供圖）
大東溝金礦鑽探工程施工現場。（取材自人民網／自然資源部供圖）

中國自然資源部14日宣布，遼寧省成功探明中國首個千噸級、低品位超大型金礦床—大東溝金礦，是1949年以來發現的規模最大單體金礦床。

中新社報導，大東溝金礦全區負720米標高以上共探明金礦石量25.86億噸，黃金金屬量1444.49噸，相當於中國一年黃金產量的40倍，平均品位0.56克/噸，該金礦是繼華北陸塊北緣西段成礦帶大型露天開採礦山和已採完的浙西—閩西成礦帶大型露天礦山後，又一超大型低品位露天金礦。

據了解，金礦品位是指金礦中的黃金含量，品位愈高愈具有開採價值，當前技術經濟條件下可開採的最低值，通常為0.3–0.5克/噸，若達到25克/噸以上可視為高品位金礦，低於0.5克/噸的極低品位礦需特殊技術（如堆浸）才能開採出黃金。

大東溝金礦床位於遼寧省蓋州市青石嶺鎮與大石橋市博洛鋪鎮交界處，該處金礦床找礦線索由遼寧地礦集團所屬五隊公司於1983年首次發現。2009年和2015年，大東溝金礦項目分別開展了兩輪普查工作，主要進行地質、化探、物探、槽探、鑽探和採樣測試等工作，取得階段性進展。

目前大東溝金礦已通過開發利用經濟性論證，預期效益良好，該金礦床勘查施工高峰期間，近1000名工作人員協同作業。遼寧省地質勘探礦業集團自籌資金近人民幣2億元(約2817萬美元)，歷經15個月的勘查工作，完成219個鑽孔，機械岩心鑽探進尺達13.67萬米，於2025年6月30日全面完成野外工作，8月19日提交相關勘探報告，開創國內「短周期、高質量」的金礦勘查先河。

大東溝金礦資源量達1444噸，相當於中國2023年黃金總產量的40倍，且礦體規模巨大（東西長3000米、南北寬2500米），雖平均品位較低，但因埋藏淺、易開採，全生命周期經濟價值超過1.5兆元，加上礦化帶連續穩定，可採用「3D建模精準爆破+原位浸出」技術實現綠色開採，屬「易採易選」高效礦床。

上一則

貴州母稱懷胎6月女被騙柬埔寨 杭州29歲程序員身陷東南亞

下一則

貴州砸億元建「最大人造月亮」運行百天爛尾、閒置5年

延伸閱讀

中國發現上千噸超大金礦創紀錄

中國發現上千噸超大金礦創紀錄
金價今年為何漲翻天？這國央行偷偷大買可能是幕後推手

金價今年為何漲翻天？這國央行偷偷大買可能是幕後推手
豐原一家五口陷「龐氏騙局」走絕路 李女遭求刑15年

豐原一家五口陷「龐氏騙局」走絕路 李女遭求刑15年
中國黃金消費下滑 Q3減7.9% 人行連續11月增持

中國黃金消費下滑 Q3減7.9% 人行連續11月增持

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身