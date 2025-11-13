習近平會西班牙國王 簽10協議、打造戰略夥伴關係

中國國家主席習近平（左）12日在北京人民大會堂會見西班牙國王菲利佩六世。 （中新社）

中國國家主席習近平 12日在北京會晤到訪的西班牙國王菲利佩六世。習近平說，當今世界進入新的動盪變革期，和平與發展事業依然任重道遠。中國願同西班牙一道，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，並攜手打造更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。兩國元首會見後共同見證簽署經貿、科技、教育等領域十份合作文件。

新華社報導，習近平表示，菲利佩六世此行對推動兩國友好合作不斷向前發展具有重要意義。中方願同西班牙一道，攜手打造更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。

具體而言，習近平指出，雙方要維持高層交往；中方願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、數位經濟、人工智慧等新興領域合作潛力，擴大相互投資；雙方可共同開拓拉美等第三方市場。他還提到，中方將繼續延長實施對西免簽政策。

就國際合作，習近平指出，中方願同西班牙一道，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，建構更公正合理的全球治理體系，並推動建構人類命運共同體。

據中方發布，菲利佩六世表示，西方願同中方保持密切交往，加強經貿、工業、科技、綠色能源等領域合作。西中都支持多邊主義，支持透過對話協商解決爭端，願同中方共同應對國際情勢中的不確定性，維護國際貿易秩序，促進全球經濟穩定發展。他還提到，西政府堅定不移奉行「一個中國」政策。