習近平會西班牙國王 簽10協議、打造戰略夥伴關係

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平（左）12日在北京人民大會堂會見西班牙國王菲利佩六世。 （中新社）
中國國家主席習近平12日在北京會晤到訪的西班牙國王菲利佩六世。習近平說，當今世界進入新的動盪變革期，和平與發展事業依然任重道遠。中國願同西班牙一道，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，並攜手打造更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。兩國元首會見後共同見證簽署經貿、科技、教育等領域十份合作文件。

新華社報導，習近平表示，菲利佩六世此行對推動兩國友好合作不斷向前發展具有重要意義。中方願同西班牙一道，攜手打造更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。

具體而言，習近平指出，雙方要維持高層交往；中方願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、數位經濟、人工智慧等新興領域合作潛力，擴大相互投資；雙方可共同開拓拉美等第三方市場。他還提到，中方將繼續延長實施對西免簽政策。

就國際合作，習近平指出，中方願同西班牙一道，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，建構更公正合理的全球治理體系，並推動建構人類命運共同體。

據中方發布，菲利佩六世表示，西方願同中方保持密切交往，加強經貿、工業、科技、綠色能源等領域合作。西中都支持多邊主義，支持透過對話協商解決爭端，願同中方共同應對國際情勢中的不確定性，維護國際貿易秩序，促進全球經濟穩定發展。他還提到，西政府堅定不移奉行「一個中國」政策。

菲利佩六世是18年來首位對中國進行國是訪問的西班牙國王。路透指出，馬德里正引領歐盟拉近與北京的關係，爭取北京的新投資，同時尋求擴大西班牙在亞太地區的外交影響力。對北京而言，在美國總統川普加徵關稅、出口承壓之際，北京急於化解與歐盟國家因電動汽車產業高額補貼而引發的貿易緊張局勢。

中國國家主席習近平（右）12日在北京會晤西班牙國王菲利佩六世（左）。（歐新社）
