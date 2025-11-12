紐時：習近平打軍方貪腐 對核武部隊感不安

我的頻道

中央社紐約12日專電
習近平大動作處理解放軍問題，動搖中國核武部隊的上級火箭軍。圖為8日習近平在廣東考察。(新華社)
美中軍方近期都出現更換重要官員的現象，「紐約時報」分析，中國國家主席習近平拔除高階將領顯示，對擴大中的核武部隊感到不安，外界也關切北京要如何管理成長中的大批軍武。五角大廈變動則是另一種面向的政治介入軍事。

紐約時報（New York Times）報導，中國核武部隊快速擴展同時，習近平迅速拔除涉貪的解放軍高階將領，北京如何管理發展中的大型軍武，成為外界關切的問題。

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）要求美國重啟核試驗，推進美軍重大變革，解放軍在全球核武政治動盪時刻的不確定性，引起更多關注。

在美國，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）罕見的過去9個月，至少開除或解職20多名將領。美軍長期以非政治化而自豪，大幅人事變動對軍方造成政治介入的恐懼。

習近平大動作處理解放軍問題，動搖中國核武部隊的上級火箭軍。他指示在2049年之前建立世界一流軍隊，火箭軍是重中之重，但高階將領與承包業者陸續被消失、逮捕、拔除黨職進行調查。

槍桿子出政權是中國共產黨篤信的道理。美利堅大學（American University）助理教授唐志學（Joseph Torigian）分析，習近平早年受蘇聯崩解影響，蘇共無法掌握軍隊與無人有擔當是當時崩潰的主因。

他認為，由於中國可能因經濟問題、政治壓迫引起動盪，為了台灣與美國發生戰爭，習近平為因應最糟狀況先做準備，因此大砍部隊貪腐，「建立一支有能力擊退來自國內菁英分子與普羅大眾中的政治競爭者，以及美國人的部隊，對習而言其中最大弱點是重要職務衍生的貪污網絡」。

唐志學指出，習認為物質誘惑與貪腐是部隊戰力的直接挑戰，西方意識滲透會讓軍隊萎靡。受西方價值與媒介影響，將導致軍隊國家化的發展，脫離政黨控制。

前中情局中國研究員、布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者秦江南（Jonathan Czin）指出，貪污造成內部腐化是中國解放軍的嚴重問題，這是習近平執意拔除高層的主因。即使美中軍方都在進行高階改組，但雙方都有完整的接班隊伍。

學者認為，中國火箭軍有大筆預算因此成為貪腐溫床，飛彈不像戰機、裝甲車容易測試成效，因此不易發現瀆職問題。也有學者指出，火箭軍成為整肅目標，因為內部質疑解放軍恐怕永遠不會上戰場。

但也有問題指出，美中領袖目前都專注眼前的事，是否會削弱中美對奪取台灣與嚇阻犯台兩項核心任務的關注。

習近平 解放軍 火箭軍

