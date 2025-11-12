歐盟電信網路擬封殺華為、中興設備 中批違反公平競爭

歐盟 執委會近日傳出打算強制要求歐盟成員國，逐步在電信網路中剔除華為 和中興通訊設備，中國外交部11日回應表示，此舉嚴重違反市場原則和公平競爭規則，敦促歐盟為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

彭博引述知情人士透露，歐盟執委會擬強制成員在其行動網路設備中，逐步移除華為與中興通訊產品。消息人士稱，歐盟執委會副主席維爾庫南希望能將2020年關於停止在行動網路使用高風險供應商的建議，轉化成具法律約束力的要求，維爾庫南將提案要求歐盟成員遵循執委會所擬的安全指導方針。

2020年初，歐盟曾發布5G資訊安全工具箱指令，要求將華為等設備供應商排除在歐盟地區5G網路建設的供應鏈之外。2023年6月歐盟執委會也曾表示，華為和中興對歐盟安全構成風險。

中國外交部發言人林劍回應稱，中國企業長期在歐洲依法合規經營，為歐方的民眾提供優質的產品和服務，也為當地的經濟社會發展和就業作出積極貢獻。在「沒有法律依據和事實證據」的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。個別國家強行移除中國電信企業「優質安全的設備」，不僅「遲滯了自身技術發展的進程，還造成了巨額的經濟損失」。

林劍並指，事實證明，個別國家強行移除中國電信企業的優質安全的設備，不僅遲滯了自身技術發展的進程，還造成了巨額的經濟損失，將經貿問題泛安全化、政治化將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己。敦促歐盟為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

今年初，俄通社曾援引Euractiv門戶網站掌握的一分歐洲議會文件報導稱，至少14個歐盟國家不想在5G網路方面減少對華為和中興設備的依賴。丹麥諮詢公司Strand Consult資料顯示，17個歐盟國家未完全遵守歐盟執委會建議，包含德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、芬蘭和法國等六國採取部分遵守降低網路安全風險的措施。

另一方面，不光是在通訊設備，近日，挪威、丹麥、英國分別對中國製造的公交車展開所謂「安全調查」，聲稱這些車輛可能被「遠程操控」。「金融時報」援引一位英國議員的話稱，「英國道路上大量中國製造的電動巴士可能構成國家安全風險」。有媒體甚至渲染，中國製造商可「遠程讓倫敦陷入癱瘓」。

面對質疑，被點名的宇通客車回應「星期日泰晤士報」，公司「嚴格遵守車輛運營所在地的適用法律、法規和行業標準」，並解釋說這些數據僅用於車輛相關的維護、優化和改進，未經客戶授權，任何人不得訪問或查看。